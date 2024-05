Hat der BVB einen Abnehmer für Haller gefunden?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Sébastien Haller könnte den BVB im Sommer verlassen

Sébastien Haller steht dem Vernehmen nach auf einer Streichliste von Borussia Dortmund. Der BVB könnte nun einen Abnehmer für den Stürmer gefunden haben.

Die "Sport Bild" berichtete in der vergangenen Woche, dass Haller den BVB im Sommer bei einem entsprechenden Angebot verlassen kann.

Doch dem Bericht zufolge ist man bei den Schwarz-Gelben skeptisch, dass ein Interessent dem Ivorer das gewünschte Jahresgehalt, das bei rund zehn Millionen Euro im Jahr liegen soll, zahlen wird.

Die "Bild" nennt nun einen konkreten Interessenten. Demnach streckt der türkische Topklub Besiktas die Fühler nach Haller aus.

Schon im Winter sei der Klub aus Istanbul an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert gewesen. Ein Deal kam aber nicht zustande. Im Sommer wollen die Schwarzen Adler einen neuen Versuch wagen, heißt es.

Weiter berichtet das Boulevardblatt, dass der BVB auch bereit wäre, Haller unter seinem Marktwert zu verkaufen. Man wolle den 29-Jährigen schließlich von der Gehaltsliste streichen. Im Raum stehen zehn Millionen Euro als Ablöse. Hallers Vertrag in Dortmund ist noch bis 2026 datiert.

Haller beim BVB unzufrieden?

Auch der Spieler selbst strebt dem Bericht zufolge einen Abschied an. Haller sei unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten.

In der aktuellen Saison kommt der Nationalspieler (auch verletzungsbedingt) lediglich auf 14 Einsätze in der Bundesliga, von Beginn an durfte er nur fünf Mal ran.

Haller hatte sich Mitte April am Rande der Laureus-Awards in Madrid zu den Spekulationen um seine Zukunft geäußert. "Ich lebe mit Gerüchten", sagte der Profi. Er wisse "selbst nicht", wie der Stand der Dinge sei: "Seit Karrierebeginn sage ich mir: Ich kann nicht alles planen. Es kann immer etwas passieren, weshalb du umplanen musst. Im Moment bin ich beim BVB."

Er konzentriere sich "nicht auf die Zukunft. Ich bin nicht in Eile, eine Entscheidung treffen zu müssen", ergänzte Haller.