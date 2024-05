Goretzka offenbar nicht für die EM nominiert

IMAGO/Laci Perenyi

Bayerns Leon Goretzka (li. vorn) wird die EM vom Sofa aus verfolgen müssen

Nachdem der DFB bereits am Montagabend verkündete, dass Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern im Kader für die Fußball-EM steht, gibt es nun übereinstimmende Meldungen, nach denen ein Münchner Teamkollege das Heim-Turnier verpassen wird: Leon Goretzka.

Schlechte Nachrichten für Leon Goretzka. Die Leistungssteigerung des Mittelfeldspielers beim FC Bayern in den letzten Wochen hat offenbar nicht gereicht, um Bundestrainer Julian Nagelsmann von einer Nominierung für die Heim-EM zu überzeugen. Wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, ist für Goretzka kein Platz im Kader für die EURO 2024.

Schon nach der Nominierung von Goretzkas Kollegen Aleksandar Pavlovic am Montagabend, die bei den TV-Kollegen von RTL verkündet wurde, war darüber spekuliert worden, dass für Goretzka im DFB-Team eng werden könnte

Der Grund: Toni Kroos ist nach seinem DFB-Comeback im Mittelfeld schlicht gesetzt. Robert Andrich ist einer der Erfolgsgaranten bei den Unschlagbaren von Bayer Leverkusen. Der Routinier überzeugte im März auch in Diensten der Nationalmannschaft. An Ilkay Gündogan führt als Kapitän ohnehin kein Weg vorbei.

Schon für Pavlovic wird also wohl kein Platz in der Startelf sein, für Goretzka, der während der letzten Länderspielphase gar nicht mehr berücksichtigt wurde, umso weniger. Vor ihm siedelte Nagelsmann zudem zuletzt noch Pascal Groß an. Der Brighton-Profi stand unter dem aktuellen Bundestrainer bislang immer im Kader.

FC Bayern: Leon Goretzkas Aufschwung kommt zu spät

Goretzka hingegen konnte sich beim FC Bayern nach schwachem Saisonstart in den letzten Monaten zwar wieder steigern, überzeugte im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal gar als zweikampfstarker Box-to-Box-Spieler.

Dass er im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 90 Minuten aber auf der Bank schmoren musste, verhinderte zuletzt die Chance auf weitere Eigenwerbung.

Nun also muss Goretzka die Heim-EM wohl vom Fernseher aus verfolgen. Eine offizielle Bestätigung der Nicht-Nominierung gibt es derweil noch nicht. Diese ist spätestens (indirekt) am Donnerstagmittag zu erwarten, wenn Nagelsmann ab 13 Uhr seinen kompletten Kader bekannt gibt.