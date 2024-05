Zukunft von HSV-Boss weiter ungewiss

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Jonas Boldt ist Sportvorstand beim HSV

Zum sechsten Mal in Folge ist der Hamburger SV mit dem Unterfangen gescheitert, in die Bundesliga zurückzukehren. Die ersten drei Tabellenplätze sind für den HSV schon vor dem letzten Spieltag in der zweiten Liga nicht mehr zu erreichen. Hat der erneute Nicht-Aufstieg personelle Konsequenzen auf der obersten Führungsebene? Noch herrscht viel Ungewissheit rund um den Volkspark.

Trainer Steffen Baumgart hatte am Freitag nach der 0:1-Niederlage bei seinem Ex-Klub SC Paderborn keinen Zweifel daran gelassen, dass er den HSV auch in die nächste Spielzeit führen will: "Ich will mit diesem Verein nach oben", meinte der 52-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

Über ihn befinden wird nach derzeitigem Stand HSV-Sportvorstand Jonas Boldt, der Baumgart im Februar als Nachfolger für Tim Walter auf dem Cheftrainer-Posten installiert hatte.

Boldts eigene Zukunft bei den Hansestädtern ist aber weiterhin ungewiss. Nach einem Bericht des "kicker" herrscht im Aufsichtsrat des Hamburger SV, der den Sportvorstand abberufen kann, immer noch Uneinigkeit darüber, wie es mit Boldt weiter gehen soll.

Laut dem Medienbericht führe das mächtige Kontrollgremium des HSV aktuell Gespräche in alle Richtungen. Ob Boldt definitiv in sein letztes Vertragsjahr starten darf, steht somit noch nicht fest.

Jonas Boldt will weiter HSV-Sportvorstand bleiben

Ein gewichtiges Argument für die weitere Zusammenarbeit mit Boldt, der in seiner Amtszeit mit dem HSV nun schon fünfmal den Wiederaufstieg verpasst hat, soll der Mangel an Alternativen sein.

Alle bisher gehandelten Kandidaten wie beispielsweise Felix Magath oder Jörg Schmadtke werden es nicht werden, bisher fehlte den im Aufsichtsrat des HSV in allen Fällen eine große Mehrheit für einen möglichen Kandidaten.

Boldt selbst hatte bis zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, bei den Rothosen weiter arbeiten zu wollen.