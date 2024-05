BVB macht dem FC Bayern bei England-Überflieger Konkurrenz

IMAGO/Ross Johnston

Chris Rigg wird beim BVB und beim FC Bayern gehandelt

Chris Rigg von AFC Sunderland gilt als eines der vielversprechendsten Talente in England. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sollen nun in den Poker um den Überflieger eingestiegen sein. Anfang des Jahres wurde schon dem FC Bayern Interesse nachgesagt.

Wie "The Sun" berichtet, strecken sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer Leverkusen die Fühler nach Rigg aus. Auch Manchester United könnte im Poker um den 16-Jährigen Ernst machen, der Premier-League-Klub beobachtet die Entwicklung des Juwels schon länger, heißt es.

Trotz seines jungen Alters kommt Rigg regelmäßig bei den Profis von Sunderland in der Championship zum Einsatz. In 21 Spielen stand der zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz, acht Mal durfte er von Beginn an ran. Zwei Tore konnte der jüngste Schütze der Vereinsgeschichte beisteuern.

Rigg ist dem Vernehmen nach dank eines Ausbildungsvertrages noch bis Sommer 2025 an Sunderland gebunden. Bei einem Wechsel würde daher wohl nur eine überschaubare Entschädigung fällig werden. Grundsätzlich verhindern, kann der Klub einen Abschied aber nicht.

Mischt auch der FC Bayern bei Rigg mit?

Beim Klub aus dem Nordosten von England spielt Rigg gemeinsam mit Jobe Bellingham, Bruder des ehemaligen BVB-Stars Jude Bellingham. Ohnehin tummeln sich nur wenige Spieler jenseits der 25 Jahre im Kader der Black Cats.

Im Februar hatte die Zeitung "Sunderland Echo" bereits berichtet, dass der FC Bayern im Poker um Rigg mitmischt. Neben den Münchnern wurden Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool genannt. Zudem soll "fast jeder große Verein in Europa" grundsätzlich Interesse zeigen.

Allerdings, so der "Sunderland Echo" weiter, sollen Riggs Berater der Meinung sein, dass es besser sei, in Sunderland nach und nach mehr Spielpraxis zu sammeln, als bei einem Klub aus der europäischen Elite in einem Nachwuchsteam festzustecken.