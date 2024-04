Ungewöhnliche Maßnahme von Terzic

IMAGO/O.Behrendt

Sven Bender und Edin Terzic beratschlagen sich beim Spiel des BVB in Leipzig

Nach der herben 1:4-Klatsche beim direkten Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig muss Borussia Dortmund schnell den Blick nach vorne richten. Für den BVB steht am Mittwoch (21:00 Uhr) schließlich das so wichtige Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain an. Cheftrainer Edin Terzic ergriff vorab eine eher ungewöhnliche Maßnahme.

Edin Terzic verzichtete nach der Niederlage bei RB Leipzig auf eine Trainingseinheit. Die BVB-Profis hatten am Sonntag frei bekommen, wie die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten. Dadurch sollte den Spielern die Möglichkeit gegeben werden, vor den so wichtigen Partien gegen Paris Saint-Germain in der Champions League durchzuschnaufen.

Denn: Die Schwarzgelben blicken auf schwere Wochen zurück. In der Bundesliga musste der BVB zuletzt gegen die besten vier Mannschaften bestehen, was nur in Teilen gelang.

Auf einen 2:0-Sieg beim FC Bayern folgte eine Niederlage gegen den VfB Stuttgart (0:1). Nach einem 2:1-Erfolg im Borussen-Derby gegen Gladbach fing sich die Terzic-Elf im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) in der Nachspielzeit das Gegentor zum Ausgleich, bei RB Leipzig ging man jüngst mit 1:4 unter.

Dazwischen hatte der BVB in der Champions League nach zwei Spielen gegen Atlético Madrid den Einzug ins Halbfinale der Champions League erreicht.

BVB-Stammspieler arbeiten im regenerativen Bereich

Terzic versammelt seine Mannschaft somit erst am Montagvormittag. Das Training ähnelt laut "Ruhr Nachrichten" dem klassischen Auslaufen am Tag nach einem Spiel. Die Reservisten legen eine normale Trainingseinheit ab, die Stammspieler arbeiten stattdessen im regenerativen Bereich.

Am Dienstagnachmittag steht dann das Abschlusstraining auf dem Plan, zuvor wird Edin Terzic ab 12:30 Uhr auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Dann dürfte auch Näheres über die zuletzt angeschlagenen Spieler zu erfahren sein.

Kapitän Emre Can, Linksverteidiger Ian Maatsen und womöglich auch Marcel Sabitzer, der unter der Woche wegen eines Infektes nur bedingt belastbar war, könnten wieder mit dabei sein. Auch Mats Hummels, der in Leipzig eine Risswunde am Schienbein erlitt, dürfte einsatzfähig sein.