BVB kassiert wohl Transfer-Korb

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Senny Mayulu stand wohl beim BVB auf dem Zettel

Mehrfach hat sich Borussia Dortmund in der Vergangenheit bei Paris Saint-Germain bedient und Talente in die Bundesliga gelockt. Bei Mittelfeld-Juwel Senny Mayulu geht der BVB nun aber wohl leer aus.

Wie "L'Équipe" berichtet, steht Mayulu vor einer Verlängerung bei PSG. Demnach haben sich der französische Hauptstadtklub und der 17-Jährige auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

In Paris soll der Youngster seinen ersten Profivertrag erhalten. Sein bisheriges Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Unterschrieben sei der neue Vertrag allerdings noch nicht.

Im vergangenen Dezember hatte die französische Sportzeitung noch geschrieben, dass Borussia Dortmund die Fühler nach Mayulu ausgestreckt hat.

Auch laut "Bild" war der BVB an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers interessiert. Demnach haben Scouts des Revierklubs den Franzosen schon länger beobachtet - unter anderem bei den Youth-League-Spielen gegen PSG. Demnach sehen die Dortmunder großes Potenzial in Mayulu.

Senny Mayulu stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei den Profis. Sieben Mal stand er für das Team von Trainer Luis Enrique in der Ligue 1 und im Coupe de France auf dem Platz.

Im französischen Oberhaus durfte Mayulu zuletzt sogar zwei Mal von Beginn an ran. Gegen Clermont Foot (1:1) und gegen FC Lorient (4:1), bei dem er sogar einen Treffer vorbereitete, stand der 17-Jährige in der Startelf.

BVB bedient sich gerne bei PSG

Für die U19 von PSG absolvierte Mayulu in dieser Saison 23 Spiele. Fünf Tore und sieben Vorlagen stehen hier zu Buche.

In den vergangenen Jahren waren mehrere Profis von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund gewechselt. So zum Beispiel Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier, Soumaila Coulibaly und Aboudlaye Kamara (zur zweiten Mannschaft in der 3. Liga).