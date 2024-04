Matthäus: Hoeneß-Schelte zeigt Bayerns "Strukturproblem"

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß verpasste Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuletzt einen Einlauf

Lothar Matthäus hat in seiner Kritik an Bayern-Parton Uli Hoeneß nachgelegt. Der langjährige Kapitän des FC Bayern sieht beim deutschen Rekordmeister zu viele Köche am Werk.

Der Zwist zwischen Hoeneß und Trainer Thomas Tuchel zeige "ein Strukturproblem beim FC Bayern auf", sagte Matthäus bei einem Interwetten-Termin in München dem SID. "Max Eberl ist doch jetzt der Entscheidungsträger, nicht Uli Hoeneß. Er sollte sich stark fühlen, eigene Entscheidungen treffen - und nicht das machen, was am Tegernsee gedacht und gewünscht wird."

Hoeneß hatte Tuchel vorgeworfen, keinen Wert darauf zu legen, junge Spieler wie etwa Mittelfeld-Mann Aleksandar Pavovic zu entwickeln, und stattdessen Neueinkäufe zu fordern. Tuchel reagiert pikiert, sagte, sich in seiner "Trainer-Ehre" verletzt zu fühlen.

Beim FC Bayern gebe es "viele Entscheidungsträger und jeder hat so seine Ideen, und deshalb wird man kaum alle zusammenbringen können", monierte Matthäus: "Zuletzt waren die Trainer im Schnitt nur so 17, 18 Monate im Amt, wie soll sich da was entwickeln?"

In München bräuchte ein Trainer jetzt "endlich mal die volle Rückendeckung", forderte der Rekordnationalspieler. Die Bayern verhandeln zurzeit mit Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick.

FC Bayern: Matthäus kritisiert Zeitpunkt für Hoeneß-Kritik an Tuchel

Hoeneß habe habe aufgrund "seiner Erfahrungen und seiner Verdienste" natürlich "das Recht, intern über solche Sachen zu sprechen und auch kritisch anzusprechen", sagte Matthäus mit Blick auf die jüngste Tuchel-Schelte des Klub-Patrons: "Aber man sollte es halt nicht vor einer Kamera machen und speziell nicht in einem Moment, wo alles eigentlich schon auf das Halbfinale in der Champions League schaut, nämlich auf Bayern München gegen Real Madrid."

Schon zuvor hatte der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne klar Stellung gegen Hoeneß bezogen. "Mit seinen Aussagen über Thomas Tuchel hat Uli Hoeneß leider wieder einmal ganz weit am Ziel vorbeigeschossen", schrieb der 63-Jährige.