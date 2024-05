Klopp: "Ich würde einen Verein finden, wenn ich es wollte"

IMAGO/Andrew Yates

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool in wenigen Tagen

Am Wochenende steht Jürgen Klopp zum 491. und letzten Mal beim FC Liverpool als Trainer an der Seitenlinie. Danach verabschiedet sich der Erfolgscoach in einen langen und wohlverdienten Urlaub. Und dann? Wird er wieder zurückkehren! Ob in der Rolle des Trainers, weiß er aber noch nicht.

Wie es für Jürgen Klopp in absehbarer Zeit weitergeht, steht schon fest. Der 56-Jährige verabschiedet sich mit seiner Frau Ulla in den Urlaub, in einen langen Urlaub. In der kommenden Saison wird der baldige Ex-Coach des FC Liverpool Stand heute keinen neuen Job annehmen. Danach aber wird man ihn wiedersehen, wie er in einem Interview mit dem Youtube-Kanal "The Anfield Wrap" am Mittwoch verkündete.

"Wir können über alles reden, aber ich weiß es nicht", sagte Klopp zunächst auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen. Anschließend versprach er aber: "Ich werde arbeiten." Ob das als Trainer an der Seitenlinie oder in anderer Funktion ist, ließ er offen.

Jürgen Klopp will sich "definitiv erholen"

Die Zeit bei seinen drei Klubs in Mainz, Dortmund und Liverpool seien jeweils intensive Vollzeitjobs gewesen, "für 26 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche", rechnete Klopp vor. "Und das ist auch kein Problem. Das ist mein Leben. Das war mein ganzes Leben. Aber es darf nicht alles in meinem Leben sein", rechtfertigte er seine nun folgende selbst auferlegte Auszeit.

Er wolle sich jetzt "definitiv erholen", betonte Klopp: "Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich werde es tun", versprach er. Er werde nun reisen, relaxen und Freunde sehen. "Ich sehe meine Freunde nur für Stunden. Sie kommen hierhin und gucken sich ein Spiel an. Und ich will dann nicht mit ihnen reden, weil sie über Fußball sprechen wollen." Er wolle nun auch endlich über andere Dinge mit seinem engsten Kreis sprechen, sagte der 56-Jährige.

Klopp: "Diesen Teil werde ich nicht vermissen""

"Ich will einfach nur ein Leben leben. All diese Sachen: berühmt sein, Dinge zu sagen, die wichtig sind ... das mag ich nicht, ich akzeptiere das einfach nur. Ich finde nicht, dass meine Meinung wichtig ist. Manche Dinge weiß ich besser als andere, aber diesen Teil werde ich nicht vermissen", erklärte Klopp. Er habe all das lange genug mitgemacht "und den anderen Teil des Lebens vermisst".

"Lasst es mich so sagen: Ich würde einen Verein finden, wenn ich es wollte. Aber ich bin einfach nicht verfügbar. Ich bin raus. Wir werden sehen, wie lange es so ist. Dann werde ich zu 100 Prozent wieder arbeiten. Am meisten verstehe ich von Fußball, aber vielleicht gibt es da auch etwas anderes als exakt das, was ich gerade tue", ließ Klopp die Hintertür für eine berufliche Neuorientierung offen.