Arsenal statt Real? Influencer will von Mbappé-Hammer wissen

IMAGO/ Matthieu Mirville

Liegt Kylian Mbappés Zukunft doch nicht bei Real Madrid?

Kylian Mbappé wechselt im Sommer zu Real Madrid - das schien spätestens nach Bekanntgabe seines Abgangs von Paris Saint-Germain klar. Ein Social-Media-Star hat aber angeblich ganz andere Infos - und nennt überraschend einen Klub aus der englischen Premier League als Wechselziel des Superstars.

Geht es nach US-Influencer IShowSpeed alias Darren Watkins Jr., zieht es Mbappé nämlich zum FC Arsenal. Diese durchaus sehr überraschende Information teilte er mit seinen mehr als 24 Millionen Abonnenten bei YouTube.

In einem Live-Stream reagierte Watkins Jr. auf ein Video von Transfer-Guru Fabrizio Romano, in dem dieser Mbappés Wechsel in die spanische Hauptstadt als perfekt bezeichnet. "Er geht nicht zu Real Madrid, er geht nicht dorthin. Ich verspreche es euch", erklärte Watkins Jr. an seine Follower gewandt. "Fragt mich nicht, woher ich weiß, was los ist. Vertraut mir. Ich habe echten Einblick. Vertraut mir."

Stattdessen werde Mbappé nach dem Sommer bei den Gunners aufschlagen, so der Streamer. "Ihr habt es nur von mir gehört."

Kylian Mbappé zum FC Arsenal? Zweifel sind erlaubt

Der Wahrheitsgehalt der Aussagen von Watkins Jr. ist allerdings zumindest zweifelhaft. Englische Medien berichteten, er habe keine bekannten Kontakte in die Fußball-Szene, die ihm eine solche Insiderinformation verschaffen könnten.

Gewöhnlich oft zuverlässige Quellen wie eben Romano berichten dagegen seit Monaten, Mbappé werde sich den Königlichen anschließen. Offiziell verkündet werden soll der Mega-Deal aber erst nach dem Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund am 1. Juni.

Mbappé hatte das Ende seiner PSG-Ära in der vergangenen Woche in einer Videobotschaft selbst verkündet. Er ließ dabei durchblicken, eine neue Herausforderung außerhalb Frankreichs annehmen zu wollen, nannte seinen zukünftigen Arbeitgeber aber nicht.