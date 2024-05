Nach Werder-Gerüchten: Neuer Interessent für BVB-Profi

IMAGO/RHR-FOTO

Verlässt Ole Pohlmann (l.) den BVB im Sommer?

Ole Pohlmann hat bei Borussia Dortmund womöglich keine dauerhafte Perspektive, den Leistungsträger der zweiten Mannschaft des BVB könnte es im Sommer zu einem anderen Klub ziehen. Nach Gerüchten über einen Wechsel innerhalb der Bundesliga ist nun ein neuer Interessent getreten - aus der 2. Liga.

Hannover 96 beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von BVB-Mittelfeldspieler Ole Pohlmann, wie "Bild" berichtet. 96-Sportchef Marcus Mann habe den 23-Jährigen "ganz oben" auf dem Wunschzettel, heißt es.

Von einer baldigen Einigung könne allerdings kaum die Rede sein, heißt es, zu weit liegen die Vorstellungen der beiden Klubs auseinander. Der BVB fordere demnach eine Ablöse von über einer Million Euro - viel zu teuer für die Niedersachsen.

Pohlmann hat in der laufenden Saison den Sprung in die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic geschafft, eigentlich spielt er für die Dortmunder U23 in der 3. Liga. Dort konnte sich der Mittelfeldspieler mit 13 Toren und neun Vorlagen in 29 Spielen aber für Höheres empfehlen. In der Bundesliga debütierte er beim 0:0 bei 1. FC Heidenheim, auch beim 0:3 in Mainz kam er zum Einsatz.

BVB: Ole Pohlmann lockt zahlreiche Interessenten an

Da Pohlmanns Vertrag bei Borussia Dortmund im kommenden Jahr ausläuft und die Konkurrenz in der Terzic-Elf hoch ist, zählt der Rechtsfuß zu den möglichen Sommer-Abgängen. Ein weiteres Jahr in der 3. Liga gilt als ausgeschlossen.

Unter anderem die "Ruhr Nachrichten" hatten zuletzt vermeldet, dass sich inzwischen auch Werder Bremen mit einer Verpflichtung beschäftigt. Laut "Bild" wurden erste Gespräche schon geführt, eine Einigung sei nicht mehr weit weg.

Die "Ruhr Nachrichten" hatten indes zugleich nicht ausschließen wollen, dass es für Pohlmann doch noch beim BVB weiter geht. Ein weiteres Gespräch mit den Dortmunder Verantwortlichen soll zeitnah geführt werden, hieß es.

Unterdessen soll der Mittelfeldspieler mit seinen Leistungen in der 3. Liga auch Vereine aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Portugal angelockt haben.