Kaderpläne von Hertha BSC enthüllt

IMAGO/Antonio Balasco

Zieht es Diego Demme im Sommer zu Hertha BSC?

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss für ein weiteres Jahr im Unterhaus planen. Um Geld für neue Spieler zu generieren, müssen zunächst einige Profis aus dem Kader abgegeben werden. Intern gelten offenbar gleich mehrere Spieler als Verkaufskandidaten. Ein Neuzugang soll schon ins Auge gefasst worden sein.

Der ehemalige Leipziger Diego Demme steht nach Angaben des "kicker" erneut bei Hertha BSC auf der Wunschliste.

Der 32-Jährige steht seit Januar 2020 beim italienischen Spitzenklub SSC Napoli unter Vertag, mit dem er 2023 die Meisterschaft gewann. Sein Arbeitspapier endet allerdings im Juni, weshalb ein ablösefreier Wechsel möglich wäre.

Vor einem Jahr hatte sich die Hertha schon einmal intensiv mit Demme beschäftigt, der für Neapel in all den Jahren lediglich 92 Pflichtspiele bestritt, die meisten davon als Einwechselspieler. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er lediglich zwei Serie-A-Partien, ein Abschied von Neapel gilt somit als wahrscheinlich.

Darüber hinaus sucht Hertha BSC offenbar nach einem neuen Rechtsverteidiger, Jonjoe Kenny könnte den Verein im Sommer hingegen verlassen. Sein Vertag läuft 2025 aus.

Wer verlässt Hertha BSC im Sommer?

Auf der Seite der möglichen Sommer-Abgänge stehen nach Informationen des Fachblatts gleich mehrere Spieler. So gelten die Innenverteidiger Marton Dardai und Marc Oliver Kempf etwa als Verkaufskandidaten. Dardai, der in den ungarischen EM-Kader berufen wurde, besitzt in Berlin nur noch ein Jahr Vertrag und könnte zu Geld gemacht werden. Kempf zählt zu den Top-Verdienern bei der Alten Dame, was dem Bericht zufolge ein Verkaufsargument sei.

Zudem könnte auch die Zeit von Andreas Bouchalakis in der Hauptstadt enden, so der "kicker". Der Grieche war erst im vergangenen Sommer aus Piräus gekommen und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. In seiner Debüt-Saison in Deutschland bestritt er 24 Zweitliga-Spiele, 15 davon von Beginn an.

Die Zukunft der Angreifer Smail Prevljak, der ebenfalls bis 2025 gebunden ist, und Derry Scherhant (Vertrag bis 2027) sei offen. Top-Talent Ibrahim Maza hat unter anderem das Interesse des VfB Stuttgart auf sich gezogen, soll nach Wünschen der Hertha-Planer aber bleiben.