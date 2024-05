FC Schalke 04 vor Coup mit Ex-DFB-Star?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Amin Younes (l.) winkt ein Vertrag beim FC Schalke 04

Beim großen Kaderumbau des FC Schalke 04 zur kommenden Saison könnte auch ein deutscher Ex-Nationalspieler eine Rolle spielen.

Die Rede ist von Amin Younes, der insgesamt acht Länderspiele bestritt und letztmals im März 2021 bei der 1:2-Pleite gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation für die DFB-Elf auflief. Der aktuell vereinslose Offensivspieler hält sich eigentlich seit einiger Zeit bei Schalkes U23 fit. Am Mittwoch durfte er aber im Profi-Training bei Trainer Karel Geraerts vorspielen. Offensichtlich machte der 30-Jährige dabei durchaus Eindruck - und darf nun auf eine Anstellung bei den Königsblauen hoffen.

"Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass er nächstes Saison bei uns einen Vertrag bekommt", sagte Geraerts. Younes habe schon im U23-Training "gute Leistungen gezeigt", lobte der belgische Coach, "kommunikativ ist er auf dem Platz sehr gut".

Der mögliche Schalke-Plan mit Younes liegt auf der Hand: Der gebürtige Düsseldorfer könnte in Gelsenkirchen einen stark leistungsbezogenen Vertrag erhalten. Der klamme S04 würde damit kein finanzielles Risiko eingehen - und Younes, der sich derzeit selbst nicht zu seiner beruflichen Zukunft äußern will, könnte seine zuletzt ins Stocken geratene Karriere wieder ankurbeln.

Gladbach, Eintracht Frankfurt - und bald FC Schalke 04?

Bis zum vergangenen Sommer stand der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Edeltechniker bei Al-Ettifaq in Saudi-Arabien unter Vertrag.

Von dort war Younes in der Saison 2022/2023 an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht ausgeliehen. Zudem spielte er in den vergangenen Jahren für Ajax Amsterdam, die SSC Neapel sowie zwischen 2020 und Anfang 2022 auf Leihbasis bei Eintracht Frankfurt.

Auf nahezu all seinen Stationen ließ der dribbelstarke Rechtsfuß seine fußballerische Klasse aufblitzen. Allerdings gab es auch immer wieder disziplinarische Probleme mit Younes. Diese Vorgeschichte scheint den FC Schalke 04 allerdings nicht abzuschrecken.