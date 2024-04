Neuer spricht über seinen Champions-League-Rekord

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Manuel Neuer wechselte 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern

Manuel Neuer blickt schon jetzt auf eine große Karriere zurück. Der Kapitän des FC Bayern hat nun über seinen Champions-League-Rekord sowie ein mögliches Endspiel gegen den BVB gesprochen.

58. Mal hielt Neuer in der Champions League bereits die Null - Rekord! Der 38-Jährige wollte diese Bestmarke im Interview mit der UEFA aber nicht zu hoch hängen.

"Es ist nicht das Wichtigste, was es gibt, aber es ist auch schön für meine Mannschaftskameraden, wenn wir an unsere Defensivarbeit denken und an all die Kollegen, mit denen ich in der Vergangenheit gespielt habe", meinte Neuer.

Der Keeper fügte an: "Ich habe auf Schalke angefangen und dann bei Bayern weitergemacht - alle Spiele bis heute - und es ist schön, dass es noch nicht vorbei ist."

Neuer konnte mit dem FC Bayern schon zweimal die Champions League gewinnen. 2013 siegten die Münchner im deutschen Finale mit 2:1 gegen Borussia Dortmund. 2020 setzte sich Bayern mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch.

Revanche zwischen FC Bayern und BVB? Das sagt Neuer

Im laufenden Wettbewerb könnte es im Endspiel erneut zum Aufeinandertreffen mit dem BVB kommen. Der FC Bayern trifft im Halbfinale auf Real Madrid, die Dortmunder auf PSG. Wie 2013 steigt das Finale im Wembley-Station in London.

"Erstens ist es sehr gut für den deutschen Fußball, dass zwei Mannschaften im Halbfinale stehen. Es ist auch wegen des Austragungsortes etwas ganz Besonderes, und dass die beiden Finalisten von 2013 wieder im Halbfinale stehen", sagte Neuer über die Konstellation.

Neuer weiter: "Natürlich gibt es nicht mehr viele Spieler von damals, die noch spielen, aber Thomas [Müller] und ich können uns noch sehr gut daran erinnern, wie fantastisch das war. Jetzt geht es darum, alles zu geben, um wieder dorthin zu kommen."

Sowohl Real Madrid als auch Paris Saint-Germain dürften etwas dagegen haben.