Medien: Barca-Bosse diskutieren Lewandowski-Aus

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski hat eine komplizierte Saison hinter sich

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski wird mit dem FC Barcelona in dieser Saison ohne Titel bleiben. Der Pole ist daran nicht anteilslos, denn vom Top-Stürmer war in der letzten Monaten eher wenig zu sehen. Das bereitet den Klub-Verantwortlichen angeblich Kopfzerbrechen.

Ganze 13 Saisontore in 29 Liga-Spielen hat Robert Lewandowski derzeit auf seinem Trefferkonto stehen. Für einen "normalen" Stürmer wäre diese Ausbeute akzeptabel, für einen Weltklasse-Knipser mit Weltklasse-Gehalt dagegen nicht. Weniger Tore erzielte der Pole in seiner gesamten Profi-Laufbahn erst ein einziges Mal: 2010/11 im Trikot des BVB, als er bei den Schwarz-Gelben hinter Lucas Barrios nur zweite Wahl war.

Zwar bleiben dem 35-Jährigen in dieser Saison noch sechs Liga-Spiele, um sein Torkonto auszubauen. Unter dem Strich aber kam vom früheren Bayern- und BVB-Profi in dieser Spielzeit viel weniger, als sich die Barca-Verantwortlichen und auch -Fans erhofft hatten.

FC Barcelona im "Lewandowski-Dilemma"

Einem "AS"-Bericht zufolge bereitet die schwache Lewy-Saison den Klub-Bossen durchaus Kopfzerbrechen. Vor allem, weil Lewandowski jetzt schon zu den absoluten Top-Verdienern im Kader gehört - und sein Gehalt in der nächsten Spielzeit weiter steigt. 32 Millionen Euro brutto wird er dann kassieren.

Für Barca wird dies vor allem auf dem Transfermarkt zum Problem. Die Kasse der Katalanen ist leer. Bevor Neuzugänge verpflichtet werden können, müssen erst Spieler verlauft oder Ausgaben reduziert werden. Vor allem mit Blick auf Lewandowskis Salär ein "Dilemma", urteilt die "AS".

Keine Vorwürfe an Lewandowski, aber ...

Zwar gebe es von Klubseite aus keine expliziten Vorwürfe in Lewandowskis Richtung, die Verantwortlichen sehen aber, "dass die Ausgaben es nicht wert sind". Der Verbleib des Polen stehe daher intern "zur Diskussion", heißt es. Mit seinem Verkauf könne Barca die eigene Bilanz bereinigen und den Weg für Neuzugänge freimachen.

Allerdings hat die Sache einen gewaltigen Haken, denn Lewandowski selbst denkt gar nicht daran, die Katalanen im Sommer zu verlassen. Obwohl er in Saudi-Arabien heiß begehrt ist, will er seine Karriere in Spanien bzw. einer der europäischen Top-Ligen fortsetzen. Vertraglich hat er das Recht dazu, denn sein aktuelles Arbeitspapier bei Barca läuft noch bis 2026.