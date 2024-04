Gerücht um 100-Mio.-Offerte des FC Bayern für Real-Star

IMAGO/Ricardo Larreina

Aurélien Tchouaméni soll es dem FC Bayern angetan haben

Am Dienstag (21 Uhr) gastiert Real Madrid im Hinspiel des Halbfinales der Champions League beim deutschen Rekordmeister FC Bayern. Auf Seiten der Königlichen dürfte dann ein Spieler auf dem Rasen stehen, bei dem die Münchner angeblich ganz genau hinschauen sollen: Aurélien Tchouaméni.

Die Verantwortlichen des FC Bayern sollen den Rahmen des Halbfinal-Duell gegen Real Madrid unter anderem nutzen wollen, um die Möglichkeit einer Verpflichtung von Aurélien Tchouaméni von Real Madrid auszuloten. Das will "DefensaCantral" erfahren haben.

Demnach hat der deutsche Top-Klub den Franzosen schon seit geraumer Zeit auf dem Radar. Um eine Chance im Poker um den 24-Jährigen zu haben, soll der FC Bayern angeblich sogar bereit sein, an die finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Etwa 100 Millionen Euro soll Sportvorstand Max Eberl Real Madrids Präsident Florentino Pérez offerieren.

Allerdings, so enthüllt "DefensaCentral", soll die Antwort bereits in Stein gemeißelt sein. Mehr als ein Nein wird Eberl dem Bericht zufolge nicht zu hören bekommen. Eine Chance auf einen Kauf soll schlicht nicht bestehen.

FC Bayern ohne Chance auf Aurélien Tchouaméni?

Kein Wunder, Tchouaméni ist bei den Madrilenen glasklar gesetzt, kommt in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld gleichermaßen zum Einsatz und ist zudem noch bis Ende Juni 2028 an Real gebunden. Die spanischen Hauptstädter sitzen somit ohne Frage am längsten aller langen Hebel.

In der Vergangenheit wurden die Münchner schon häufiger mit Tchouaméni in Verbindung gebracht. Zwar standen immer sehr hohe Ablösen im Raum, ein Deal schien jedoch nicht völlig ausgeschlossen zu sein. Dass der französische Nationalspieler in dieser Saison noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat, erstickt nun aber angeblich jegliche Erfolgsaussichten der Bayern.