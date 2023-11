Traum vom MLS-Titel für Löwen und St. Louis geplatzt

IMAGO/Rick Ulreich/Icon Sportswire

Eduard Löwen ist mit St. Louis City in den MLS-Playoffs ausgeschieden

Für den früheren Bundesliga-Profi Eduard Löwen ist der Traum vom Titel in der nordamerikanischen Fußballliga MLS überraschend früh geplatzt.

Mit St. Louis City, in der regulären Saison noch die beste Mannschaft der Western Conference, verlor Löwen auch das zweite Spiel gegen Sporting Kansas City mit 1:2 (0:1) und schied in der Serie "Best of three" aus.

Für St. Louis war es die erste Saison in der MLS. Das Tor von Celio Pompeu (86.) kam zu spät. Logan Ndenbe (45.+1) und Daniel Salloi (73.) trafen für Kansas.

Titelverteidiger Los Angeles um den früheren Münchner, Nürnberger und Fürther Timothy Tillman kam eine Runde weiter. Gegen die Vancouver Whitecaps hieß es dank eines Elfmeters von Denis Bouanga (24.) am Ende 1:0 (1:0).