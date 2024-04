Brisanter Klopp-Verdacht rund um den FC Bayern

IMAGO/Paul Terry

Zieht es Jürgen Klopp 2025 zum FC Bayern?

Der frühere Nationalspieler Mario Basler mutmaßt, der lange Schatten von Jürgen Klopp könnte die aktuelle Trainersuche des FC Bayern beeinflussen.

"Jeder Trainer, der jetzt zum FC Bayern kommen könnte, weiß, dass Jürgen Klopp in einem Jahr wieder auf dem Markt ist. Das könnte auch noch ein Gedankenspiel sein", sagte Basler im "Sport1"-Doppelpass.

Die Münchner hätten bei ihrer Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel bereits "vier oder fünf Absagen bekommen. Jetzt muss langsam etwas passieren", forderte Basler.

Top-Kandidat der Vereinsführung soll inzwischen Ralf Rangnick sein. Basler kann sich mit der Idee anfreunden, dass der "Fußball-Professor" in München anheuert. "Am Anfang, als er ins Gespräch kam, dachte ich, dass das schwierig ist. Mittlerweile kann ich mir das ganz gut vorstellen - wenn man ihm eine gewisse Macht gibt."

Rangnick wolle "mitentscheiden, welche Spieler für sein System richtig sind. Die Frage ist: Macht der FC Bayern das, dass er auf einen Trainer so hört, dass dieser so viel Einfluss bekommt?, fragte Basler.

FC Bayern hat sich in Trainerfrage "fixiert"

Rangnick ist vertraglich noch bis 2026 als österreichischer Nationalcoach gebunden, könnte nach der EM im Sommer aber wohl gegen Zahlung einer Ablöse nach München wechseln.

Allerdings soll der 65-Jährige noch Zweifel hegen, berichteten die "Salzburger Nachrichten" unter Berufung auf sein Umfeld.

Sportvorstand Max Eberl hatte am Samstag bei "Sky" erklärt, der FC Bayern werde den neuen Chefcoach nicht vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag vorstellen.

"Das werden wir danach sehen. Wir sprechen mit Trainern und haben unseren Kandidatenkreis", betonte der frühere Gladbacher und Leipziger Manager. Die Partie sei zunächst "das Entscheidende", danach werde man "schauen, was passiert".

Eberl bestätigte: "Es ist so, dass wir uns fixiert haben." Den Namen Ralf Rangnick wollte er aber nicht kommentieren.