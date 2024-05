Dachdeckerin enthüllt nächsten EM-Fahrer

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Manuel Neuer (M.) gehört zum Kader des DFB für die EM

Nachdem am frühen Montagabend bei "RTL Exclusiv" verkündet wurde, dass Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern zum vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Europameisterschaft zählt, enthüllte eine Influencerin nun einen weiteren Namen, der allerdings weniger überraschend ist.

Das Defensiv-Duo Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) eröffnete am Sonntag die "Schnitzeljagd", mit der der DFB etwa ein Dutzend Spieler des vorläufigen EM-Kaders schon vor der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag in Berlin durch Medien, Prominente, Fans oder Influencer der Öffentlichkeit enthüllen will.

Am Montag verkündete Moderatorin Frauke Ludowig bei "RTL Exclusiv" mit Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) den dritten Spieler - und eine echte Überraschung.

Weniger überraschend ist der vierte Name im Bunde, den wenig später die Handwerks-Influencerin "dachdeckerin_chiara" ihren rund 150.000 Followern präsentierte. "Wie es sich für einen Dachdecker gehört", klopft der Sozial-Media-Star Neuers Rückennummer eins aus einer Schiefertafel.

DFB-Aktion findet großen Anklang

Der Beitrag erhielt innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Likes und große Zustimmung. "Ich kann nicht mehr. Wer hat sich die Marketing-Aktion ausgedacht" oder "Ich liebe alles an diesen Nominierungen - zum Wegschmeißen", heißt es in den Kommentaren.

Ein Beweis dafür, dass der DFB mit seiner gewagten Salamitaktik durchaus ins Schwarze getroffen hat. Die Aktion soll das EM-Fieber im Gastgeberland schüren, was bislang gelungen ist. In den kommenden Tagen werden weitere Namen enthüllt. Wer, wann und wo die Ehre hat, ist dabei bislang ebenso vielschichtig wie überraschend.

Für Manuel Neuer ist es nach den Weltmeisterschaften 2010, 2014, 2018 und 2022 sowie den Europameisterschaften 2012, 2016 und 2021 das achte große Turnier.