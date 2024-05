DFB-Hammer! Pavlovic im deutschen EM-Kader

IMAGO/Darius Simka

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern ist für die Fußball-EM 2024 nominiert

Nun steht es fest: Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern reist mit der Nationalmannschaft zur Fußball-EM 2024. Diese Personalie wurde am Montagabend bei "RTL Exclusiv" verkündet.

Aleksandar Pavlovic legt weiter einen steilen Aufstieg im Profi-Fußball hin. Der Youngster des FC Bayern hat sein EM-Ticket bereits sicher, wie Moderatorin Frauke Ludowig am Montagabend bei "RTL Exclusiv" enthüllte.

Pavlovic war bereits im März für die Nationalmannschaft nominiert worden, musste seine Teilnahme an den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) sowie die Niederlande (2:1) jedoch kurzfristig aufgrund einer Mandelentzündung absagen.

In den darauffolgenden Wochen blieb der defensive Mittelfeldmann aber im Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Pavlovic erhielt unter Thomas Tuchel beim FC Bayern viel Spielzeit, stand im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid (1:2) unlängst in der Anfangsformation.

Der 20-Jährige steht nun vor seinem bislang größten Karriere-Highlight: der Fußball-EM 2024 in Deutschland!

Fußball-EM 2024: Erste Spieler für Nationalmannschaft enthüllt

Nagelsmann verkündet seinen vorläufigen EM-Kader am 16. Mai um 13 Uhr in Berlin. Der DFB vergibt aber bereits in den Tagen zuvor die ersten Tickets.

In der "Tagesschau" am Sonntagabend in der "ARD" wurde zunächst überraschend vermeldet, dass BVB-Star Nico Schlotterbeck für den deutschen EM-Kader nominiert wird. Am Montagmorgen gab es dann die nächste Personalentscheidung: Jonathan Tah von Bayer Leverkusen ist ebenfalls dabei. Das verkündete der Pflege-Influencer Rashid Hamid via Instagram.

Die Nationalmannschaft kommt am 26. Mai zum ersten Trainingslager in Blankenhain zusammen. Am 1. Juni geht es dann in Herzogenaurach in die heiße Phase.

Vor dem Turnierstart stehen dann noch zwei Testspiele auf dem Programm - am 3. Juni gegen die Ukraine sowie am 7. Juni gegen Griechenland (live bei RTL und RTL+). Das EM-Eröffnungsspiel steigt dann am 14. Juni in München gegen Schottland. In der Gruppe A warten anschließend Ungarn (19. Juni) sowie Schweiz (23. Juni) als weitere Gegner.