Jetzt wird es eng für Goretzka und Co.

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Schafft es Leon Goretzka auf den deutschen EM-Zug?

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern steht im deutschen Kader für die Fußball-EM 2024. Durch die Nominierung des 20-Jährigen ist der erste Platz im zentralen Mittelfeld vergeben. Andere Spieler müssen nun umso mehr um ihre Berufung für die Nationalmannschaft bangen - allen voran Leon Goretzka. Ein Kommentar.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im zentralen Mittelfeld die Qual der Wahl. Der 36-Jährige hat durch die Nominierung von Aleksandar Pavlovic nun die erste Entscheidung getroffen - und Mut bewiesen. Schließlich hat der 20-Jährige noch kein A-Länderspiel absolviert. Eine Mandelentzündung verhinderte im März das Debüt des Hoffnungsträgers.

Dieser Umstand hält Nagelsmann aber nicht davon ab, Pavlovic für das Heimturnier mitzunehmen. Die Verkündung erfolgte am Montagabend im Rahmen von "RTL Exclusiv" - eine Youngster-Berufung im Starmagazin.

Mittelfeld-Kern sollte feststehen

Nagelsmann traut dem 20-Jährigen künftig eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft zu. Pavlovic ist die positive Überraschung in einer verkorksten Saison des FC Bayern. Der gebürtige Münchner stellte jüngst bei der knappen 1:2-Niederlage im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid unter Beweis, schon jetzt im Konzert der Großen mithalten zu können (sport.de-Note 3,0).

Ob Pavlovic aber bereits bei der Fußball-EM eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft einnehmen wird, ist trotzdem fraglich. Immerhin hat Nagelsmann nach den Test-Achtungserfolgen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) wenig Grund, an seiner Startelf herumzuwerkeln.

Toni Kroos ist nach seinem DFB-Comeback im Mittelfeld schlicht gesetzt. Robert Andrich ist einer der Erfolgsgaranten bei den Unschlagbaren von Bayer Leverkusen. Der Routinier überzeugte im März auch in Diensten der Nationalmannschaft. An Ilkay Gündogan führt als Kapitän ohnehin kein Weg vorbei.

Nagelsmann muss schwere Entscheidungen treffen

Pavlovic dürfte deshalb als Backup fungieren. Das Rennen um die weiteren Mittelfeld-Plätze ist hochspannend.

Pascal Groß stand unter Nagelsmann bislang immer im Kader. Angelo Stiller darf sich nach seiner bockstarken Saison mit dem VfB Stuttgart berechtigte Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme machen. Und Leon Goretzka? Der 29-Jährige wurde während der letzten Länderspielphase nicht berücksichtigt. Eine bittere Schlappe für den gebürtigen Bochumer, wie dieser anschließend selbst bekannte.

Zwar konnte sich Goretzka beim FC Bayern anschließend wieder steigern, überzeugte im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal als zweikampfstarker Box-to-Box-Spieler. Dass er im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, verhinderte zuletzt aber die Chance auf weitere Eigenwerbung.

Und so muss Goretzka aufgrund des großen Konkurrenzkampfs im zentralen Mittelfeld letztlich um sein EM-Ticket bangen. Gleiches gilt im Übrigen für Emre Can, der mit Borussia Dortmund in dieser Saison zwei Gesichter zeigt. Nagelsmann muss schwere Entscheidungen treffen.

Jannik Kube