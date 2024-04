Rangnick ebenfalls DFB-Kandidat? Völler lässt aufhorchen

IMAGO/Jacob Schrter

Rudi Völler: FC Bayern "nicht der Verlierer"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat durchblicken lassen, dass der heiß beim FC Bayern gehandelte Ralf Rangnick auch ein Alternativkandidat in der Bundestrainerfrage gewesen ist.

"Ohne Namen zu nennen. Am Ende, wenn man die Kandidaten liest, die bei den Bayern im Gespräch sind, da ähneln sich schon viele Namen. Es sind alles Toptrainer, die bei Bayern und bei uns gehandelt werden", sagte Völler auf "Welt TV".

Letztlich machte der DFB aber bei Amtsinhaber Julian Nagelsmann Nägel mit Köpfen. Der 36-Jährige, dessen Vertrag zuvor nur bis zur Heim-EM im Sommer datiert war, verlängerte bis zur WM 2026.

"Natürlich macht man sich Gedanken. Es war immer klar: Julian Nagelsmann ist unser Top-Favorit. Aber es wäre ja unprofessionell, wenn man alles auf eine Karte setzt", blickte Völler auf die Phase zurück, als Nagelsmanns Zukunft noch offen war und sich auch der FC Bayern mit einer Rückholaktion beschäftigte.

"Das ist ähnlich wie in einem Klub", betonte Völler, der lange Jahre beim frischgebackenen Meister Bayer Leverkusen in der Verantwortung stand. "Man muss Plan B und C schon im Kopf haben."

Völler gab zu, die Trainersuche wäre für den DFB "schwierig geworden", hätte Nagelsmann abgesagt, "wie es für die Bayern im Moment auch nicht so einfach ist".

FC Bayern bei Trainersuche inzwischen "fixiert"

In München galt Nagelsmann ebenfalls als ein heißer Kandidat, insbesondere von Sportvorstand Max Eberl. Nach Nagelsmanns Bekenntnis zum DFB rückte dann Rangnick in den Fokus.

Der deutsche Rekordmeister sei "nicht der Verlierer in der Geschichte", betonte Völler. "Ich habe auch mit Max Eberl in der Phase telefoniert, als es noch unentschieden war. Falls sich Julian für Bayern entschieden hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen."

Eberl hatte nach dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt am Samstag erklärt, vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid am Dienstag werde der FC Bayern seine Trainer-Entscheidung nicht verkünden. Der Klub habe sich inzwischen bei der Suche aber "fixiert", stellte Eberl bei "Sky" klar.

Rangnick soll nach einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" aber noch Zweifel an einem Engagement beim FC Bayern hegen. Im Laufe des Wochenendes könnte eine Entscheidung beim 65-Jährigen fallen, hieß es.