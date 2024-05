Hoeneß-Berater plaudert brisante Details aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß besitz beim VfB Stuttgart eine Ausstiegsklausel

Anfang März verkündete der VfB Stuttgart die Vertragsverlängerung mit Sebastian Hoeneß bis 2027. Damit hatten die Schwaben die aufkeimenden Gerüchte über einen Wechsel des Cheftrainers zum FC Bayern vom Tischle gefegt. Nun hat sein Vater und Berater Dieter spannende Details ausgeplaudert.

"Da mache ich auch keinen Hehl draus: Es gibt eine Ausstiegsklausel,. Aber das ist kein Automatismus, dass er bei Erfolg wechseln muss. Es geht in erster Linie auch darum, den Trainer ein Stück weit zu schützen", erklärte der 71-Jährige am Sonntag im "Sport1"-Doppelpass und ergänzte: "Es geht nicht darum, woanders mehr Geld verdienen zu können."

Dass sein Sohn bei der Vertragsverlängerung beim Überraschungsteam auf die Klausel bestand, erklärte Dieter Hoeneß so: "Es gibt schon die Erfahrung, dass ein Verein nicht das Optimale gemacht hat, um dem Trainer das Handwerkszeug an die Hand zu geben damit er richtig erfolgreich sein kann. Aus dieser Erfahrung heraus hat man dann entschieden, dass man doch eine Ausstiegsklausel einbaut, um selbst agieren zu können."

FC Bayern wollte Hoeneß vom VfB Stuttgart loseisen

Im April 2023 hatte der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß die Schwaben in einer schweren Krise übernommen. Hoeneß führte den Klub vom letzten Tabellenplatz in die Relegation, wo der VfB gegen den HSV den Klassenerhalt perfekt machte. In dieser Spielzeit winkt dem VfB nach einer Mega-Saison sogar noch die Vizemeisterschaft.

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer hatte sich laut übereinstimmenden Medienberichten auch der FC Bayern mit dem 42-Jährigen beschäftigt. Sein Vater und Berater stellte allerdings klar, dass die Ausstiegsklausel mit dem Interesse der Münchner "gar nichts zu tun" habe.

"Es gab im übrigen sehr interessante andere Vereine, die sich um ihn bemüht haben. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Er hat sich ganz konkret, welcher Verein zu ihm passt. Sebastian möchte diesen Weg mit dem VfB Stuttgart fortführen. Das ist keine Entscheidung gegen einen anderen Verein", erklärte der Ex-Profi am Sonntag die Zukunftsentscheidung des VfB-Trainers.