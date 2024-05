Abschied vom FC Schalke 04? Karaman lässt aufhorchen

IMAGO/RHR-FOTO

Kenan Karaman kam 2022 zum FC Schalke 04

Mit 13 Treffern und neun Vorlagen avancierte Kenan Karaman in dieser Saison zu der Lebensversicherung des FC Schalke 04. Noch bis Juni 2025 steht der türkische Nationalspieler bei den Knappen unter Vertrag. Doch nun deutete der 30-Jährige an, dass er den Klub bereits in diesem Sommer verlassen könnte.

"Es war eine sehr stressige Saison. Auf dem Verein lag ein sehr hoher Druck. Es gab eine große Angst, in die 3. Liga abzusteigen. Aber wir haben es geschafft, in der Liga zu bleiben", sagte Kenan Karaman nach dem 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock in der Mixed Zone der Veltins Arena.

Am Klassenerhalt hatte der 31-fache Nationalspieler der Türkei, der sich noch Hoffnungen auf eine Nominierung für den EM-Kader machen darf, großen Anteil. "Ich fühle mich sehr gut und bin im richtigen Alter dafür. Ich bin ein erfahrener Spieler und das spiegelt sich auf dem Rasen wider. Ich habe getan, was ich tun konnte", legte der gebürtige Stuttgarter nach, der in dieser Zweitliga-Saison an insgesamt 22 Treffern direkt beteiligt war.

FC Schalke 04: Kenan Karaman "offen für alles"

Durch seine Leistungen hat sich Karaman auch bei anderen Klubs ins Gespräch gebracht. Immer wieder kursierten Medienberichte im Umfeld des FC Schalke 04, wonach der Offensivspieler im Sommer in die türkische Süper Lig wechseln könnte. Einen Abschied aus Gelsenkirchen schließt der 30-Jährige nicht aus.

"Wir werden entscheiden, was für mich am Besten ist. Das kann eine Mannschaft in der Türkei sein oder in einem anderen Land. Ich bin offen für alles", stellte der ehemalige Hannoveraner klar, ergänzte aber: "Ich denke darüber nicht nach. Es ist nur noch ein Spiel. Danach werde ich mich mit meinem Manager zusammensetzen. Ich habe sowieso noch einen Vertrag über ein Jahr auf Schalke"

"Es wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn ich die Mannschaft wieder mit hochbringe. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen", so Karaman weiter, der betonte, dass Schalke es "wirklich verdient, in der 1. Liga zu spielen."