Hoeneß lässt mit Pavlovic-Prognose aufhorchen

IMAGO/Mutsu Kawamori

Aleksander Pavlovic ist einer der wenigen Lichtblicke beim FC Bayern

Mittelfeld-Youngster Aleksandar Pavlovic ist die große Entdeckung einer titellosen Saison des FC Bayern. Der 20-Jährige könnte es sogar noch in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Heim-EM schaffen. Berater Dieter Hoeneß traut seinem Schützling im DFB-Team und in München eine tragende Rolle zu.

Nach Einschätzung seines Beraters Dieter Hoeneß wird Mittelfeld-Juwel Aleksandar Pavlovic in naher Zukunft ein zentraler Bestandteil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Im "Sport1"-Doppelpass am Sonntag sagte der 71-Jährige, dass der 20-Jährige "eine Chance" habe, schon bei der anstehenden EM dabei zu sein.

"Ich habe schon das Gefühl, dass Julian Nagelsmann den Alex sehr gut findet. Es wird die Frage sein, ob er sagt, es ist vielleicht doch noch ein Ticken zu früh. Aber ich bin absolut sicher: Nach der Europameisterschaft wird er ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft sein", so der Bruder von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

FC Bayern: Pavlovic "in den Fokus" der DFB-Elf gerückt

Der Bundestrainer hatte hatte zuletzt in einem "Magenta-TV"-Interview gesagt, dass Pavlovic "in den Fokus" gerückt sei, "weil wir Richtung WM eine gewisse Perspektive bauen wollen und eine Mannschaft bauen wollen, die auch in der Lage ist, eine gute WM zu spielen". Am Donnerstag nominiert der Ex-Bayern-Coach seinen EM-Kader.

Auch auf Vereinsebene traut Hoeneß dem Shootingstar eine wichtige Rolle zu. "Natürlich ist es sein Wunsch", antwortete der Ex-Profi, "diese Rolle auszufüllen. Er hat in vielen Spielen gezeigt, dass er das kann. Ich glaube sogar, dass er ganz gut zu diesem Neuaufbau passen würde, weil er die Fähigkeiten hat und eine Perspektive hat. Er fühlt sich pudelwohl beim FC Bayern."

Beim deutschen Rekordmeister steht Pavlovic noch bis Juni 2027 unter Vertrag.