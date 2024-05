Neuer vor irrem Karriere-Meilenstein

IMAGO/Mutsu Kawamori

Manuel Neuer steht vor einem großen Jubiläum

Nach seinem Ski-Unfall vor eineinhalb Jahren drohte Manuel Neuer sogar das Karriereende, jetzt steht der Torhüter des FC Bayern vor einem ganz besonderem Jubiläum: Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) läuft der viermalige Welttorhüter des Jahres zum 500. Mal in einem Bundesliga-Spiel auf.

Neuer schreibt mit diesem Karriere-Meilenstein ein kleines Kapitel Bundesliga-Geschichte: Nach Oliver Kahn (557 Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus), Eike Immel (534 Einsätze) und Uli Stein (512 Einsätze) ist der Kapitän des FC Bayern erst der vierte Torwart überhaupt, der seinen 500. Bundesliga-Einsatz feiert.

In der Liste der ewigen Rekordspieler in der Bundesliga rangiert der Münchner Schlussmann mittlerweile auf Platz zwölf. Für einen Einzug in die Top Ten der Liste der Allzeit-Rekordspieler in der Bundesliga fehlt Neuer nicht mehr allzu viel. Dort steht der bereits erwähnte Uli Stein mit seinen 512 Spielen für Eintracht Frankfurt, den Hamburger SV und Arminia Bielefeld.

Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern in der Bundesliga

343 seiner bisherigen 499 Bundesliga-Partien bestritt Neuer im Trikot des deutschen Rekordmeister, zu dem er 2011 gewechselt war und mit dem er seither elf deutsche Meisterschaften gewann. Hinzu kommen 156 Bundesliga-Einsätze für den FC Schalke, wo Neuer als gebürtiger Gelsenkirchener einst ausgebildet und groß wurde.

Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2025. Somit könnten nach derzeitigem Stand noch maximal 36 Bundesliga-Begegnungen für den Weltmeister von 2014 dazu kommen.

Bis zur ewigen Nummer eins, Karl-Heinz Körbel von Eintracht Frankfurt, wird es damit bei weitem nicht reichen. Die Frankfurter Legende hat zwischen 1972 und 1991 bis heute unerreichte 602 Bundesliga-Spiele bestritten - allesamt übrigens für die Adlerträger.