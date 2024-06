Hansi Flick zieht deutsches Supertalent hoch

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Noah Darvich hofft auf ein Profidebüt beim FC Barcelona unter Hansi Flick

Hansi Flick hat als neuer Trainer der FC Barcelona keinen einfachen Start, stehen ihm aufgrund der Europameisterschaft (14.06. bis 14.07.) und der Copa América (21.06. bis 15.07.) doch zunächst nur wenige Stammspieler zur Verfügung. Ein deutsches Supertalent darf sich hingegen über die Abwesenheit der anderen freuen.

Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick will sich das deutsche Ausnahmetalent Noah Darvich in der Sommervorbereitung ganz genau ansehen, wie "Sport Bild" berichtet. Flick zieht den U17-Weltmeister von 2023 demnach in die erste Mannschaft des FC Barcelona hoch.

Hintergrund ist, dass dem neuen Barca-Coach zunächst nur wenige Profispieler zur Verfügung stehen. Zahlreiche Stammspieler sind im Sommer entweder bei der Europameisterschaft oder bei der Copa América am Ball.

Noah Darvich, in Freiburg geboren und ausgebildet, war im Sommer 2023 in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona gewechselt. Dort kam der Kapitän der deutschen U17-Weltmeister bislang lediglich in der zweiten Mannschaft der Blaugrana zum Einsatz, in 2023/24 kam er auf 24 Einsätze (ein Tor).

Verbleib beim FC Barcelona oder Leihgeschäft?

Flick, der seine Arbeit beim FC Barcelona bereits aufgenommen hat, schaute am vergangenen Donnerstag nach "Sport Bild"-Angaben beim Training der zweiten Mannschaft nach, um die Spieler aus der zweiten Reihe besser kennenzulernen. Anschließend habe er den Entschluss gefasst, Darvich für die Vorbereitung in die erste Mannschaft zu versetzen. Aufgrund seiner langen DFB-Vergangenheit kennt er den U17-Nationalspieler bereits.

Inwiefern der 17-Jährige auch in naher Zukunft eine Chance hat, bei den Profis des FC Barcelona Erfahrung zu sammeln, steht dem Bericht indes noch nicht fest. Ende Juli werden die Katalanen in die USA aufbrechen und dort einige Testspiele bestreiten, ob Darvich dann noch zum Kader zählt, bleibe abzusehen, so "Sport Bild".

Die spanische Zeitung "Sport" hatte jüngst berichtet, dass zur kommenden Saison rund um Noah Darvich auch ein Leihgeschäft diskutiert wird, um ihm weitere Einsatzmöglichkeiten auf höherem Niveau zu ermöglichen. Sein Vertrag bei Barca ist noch bis 2026 datiert.