Mega-Transfer: Atletico verpflichtet Weltmeister

Julian Alvarez (M.) triumphierte 2024 in der Copa America

Atletico Madrid hat den argentinischen Fußball-Weltmeister Julian Alvarez verpflichtet und damit den bislang teuersten Transfer dieses Sommers getätigt.

Alvarez kommt von Manchester City, der spanische Spitzenklub zahlt für den 24-Jährigen, der bei ManCity nicht immer Stammspieler war, laut spanischen Medienberichten eine Ablösesumme von bis zu 95 Millionen Euro. In Madrid erhält Alvarez einen Vertrag über sechs Jahre bis Sommer 2030.

Alvarez hatte 2022 bei der WM in Katar an der Seite von Lionel Messi triumphiert, in diesem Jahr gewann er die Copa America. ManCity hatte Alvarez im Januar 2022 von River Plate verpflichtet, ihn dann aber bis zum Ende der Saison 2021/2022 wieder an den argentinischen Spitzenklub verliehen.

Nach seiner Rückkehr wurde er zweimal englischer Meister mit ManCity, dazu kam der Triumph in der Champions League. Alvarez ist der teuerste Abgang in Citys Historie. Der Transfer von Raheem Sterling zum FC Chelsea im Jahr 2022 hatte dem Klub 56,2 Millionen Euro eingebracht.