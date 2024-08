BVB überrascht mit kreativer Reus-Geste in LA

IMAGO/Ringo Chiu

Marco Reus spielt jetzt in den USA

Borussia Dortmund hat sich mit einer besonderen Geste von seiner Ikone Marco Reus verabschiedet. Dafür zapfte der Klub sogar eine Zeitung in Los Angeles an.

Nach über 12 Jahren als Profi ist für Marco Reus Schluss bei Borussia Dortmund. Der Ur-Dortmunder erhielt keinen neuen Vertrag und unterschrieb nun bei LA Galaxy einen Vertrag bis Ende 2026.

Mit einer kreativen Aktion hat der BVB nochmal seine echte Liebe für die Klub-Legende geteilt.

Die Schwarz-Gelben platzierten eine Werbeanzeige in der aktuellen Samstagsausgabe der ortsansässigen "LA Times".

📰 LA Times | Saturday | Aug. 17th 🐐 pic.twitter.com/nZpqHKXLVQ — Borussia Dortmund (@BVB) 17. August 2024

"Reus. Beckham. Ibrahimovic" ist in dieser in Großbuchstaben zu lesen. Und kleiner darunter: "In dieser Reihenfolge". Beide Weltstars hatten vor Reus schon bei LA Galaxy gespielt. Nun ist Reus an der Reihe.

Abschließend gab es noch eine Aufforderung an den neuen Klub und die neue Wahlheimat. "Behandelt ihn gut, Los Angeles. In Liebe, alle bei Borussia Dortmund."

Am Donnerstag war der Transfer von dem Stürmer nach Kalifornien offiziell kommuniziert worden.

Reus begründet seinen Wechsel zu LA Galaxy

"Für mich stand fest: Ich wollte auf keinen Fall in der Bundesliga bleiben. Europa kam für mich ehrlich gesagt nicht infrage", sagte Reus in einem Interview mit "Sky". "Ich wollte zu Ende meiner Karriere - in Anführungszeichen - gerne nochmal komplett was anderes machen. Sprachlich etwas anderes, für die Familie etwas anderes. Die Möglichkeit zu haben, woanders auch mehr wahrgenommen zu werden. Sich weiterzubilden und einen anderen Horizont zu sehen", begründete er seinen Wechsel nach Kalifornien.

Reus berichtete über die Transfer-Hintergründe: "Es kam schon sehr früh der Kontakt mit LA Galaxy zustande. Mir hat es auf Anhieb sehr gut gefallen. Vor allem die Gespräche, aber auch das Drumherum. Es ist nicht so schlecht, hier zu leben. Man kann unglaublich viel Dinge hier machen", so Reus.

"Es war eine frühe Entscheidung für mich, dass ich hier herkommen möchte und vor allem weiter Fußball spielen möchte."