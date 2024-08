Französische Medien zerreißen Mbappé für Real-Debüt

IMAGO/Jonathan Moscrop

Kylian Mbappé traf bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Real Madrid

Real Madrid gewinnt den UEFA Super Cup mit 2:0 gegen Atalanta Bergamo. Dabei trifft Kylian Mbappé bei seinem Debüt für die Madrilenen. Doch vor allem in seiner Heimat ist man mit dem Auftritt des Franzosen so gar nicht zufrieden.

In Spanien freuen sie sich über den Wechsel von Kylian Mbappé, in Frankreich trauern sie dem ehemaligen PSG-Spieler (nur teilweise) nach. Was erstmal verallgemeinernd klingt, ist mit Blick auf die Pressestimmen durchaus vertretbar. So gab es für den Auftritt des Franzosen Lob aus Spanien und teils harte Kritik aus Frankreich.

Bei "RMC Decouverte" wird das Real-Debüt regelrecht zerrissen: "Er spielte ziemlich langsam und träge, so wie in den letzten Spielen mit Frankreich. Er hat guten Willen gezeigt und versucht, sich in der Offensive zu bewegen. Obwohl er wenig inspiriert war, hat er sein erstes Tor geschossen."

Mbappé-Debüt für Real Madrid: Lob aus Spanien, Kritik aus Frankreich

Auch bei "Canal+" hält sich die Begeisterung merklich in Grenzen. Mbappé habe nicht "brilliert" und wirkte isoliert. Er sei nicht in der Lage gewesen, sich mit seinen Mitspielern zu "verbinden".

In Spanien klingt das ganz anders. Während "El Mundo" schrieb "Das Tor von Kylian Mbappé für Real Madrid ist endlich da, nachdem seine Fans so lange darauf gewartet haben", betonte "ABC" ebenfalls das lange Hin und Her des Wechsels: "Nach jahrelangen Gerüchten, Absprachen und Meinungsverschiedenheiten trug Kylian Mbappé endlich weiß."

Man bekommt fast das Gefühl, die spanischen und französischen Medien hätten zwei verschiedene Spiele gesehen. Mbappé selbst folgte wenig überraschend eher der positiven Einschätzung aus Spanien. "Es ist eine magische Nacht. Ich habe immer davon geträumt und jetzt ist es wahr", so der 25-Jährige.

Sein erster Liga-Auftritt gegen RCD Mallorca wird also auch genau beobachtet werden und Mbappé wird hoffen, eine Leistung zu erbringen, die keinen Platz für Diskussionen lässt.

Vielleicht sollte man auch einfach Pro und Contra verbinden - so lautete das fast schon versöhnliche Urteil von "L'Equipe TV": "Mbappé hat ein Tor erzielt und es ist sein Traum für Madrid zu spielen. Es ist wichtiger, im ersten Spiel zu treffen als ein gutes Spiel zu machen - wegen der Medien. Mbappé hat kein gutes Spiel gemacht."