Saison-Aus! Barca bestätigt Hiobsbotschaft für Flick

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Marc Bernal fehlt dem FC Barcelona lange

Hiobsbotschaft für Hansi Flick und den FC Barcelona: Wie der Tabellenführer der spanischen Liga am Montag mitteilte, ist Youngster Marc Bernal nach seiner erlittenen Knieverletzung erfolgreich operiert worden. Die Prognose für seine Rückkehr ist allerdings niederschmetternd.

Wie der FC Barcelona am Montag offiziell mitteilte, ist Marc Bernal nach seiner im Spiel gegen Rayo Vallecano erlittenen Knieverletzung erfolgreich im Krankenhaus von Barcelona operiert worden. Der 17-Jährige hatte sich in der Partie eine Kreuzband- sowie Meniskusverletzung zugezogen.

Trotz erfolgreicher OP wird der Teenager, der in den ersten drei Saisonspielen drei Mal in der Startelf stand, in der Spielzeit 2024/25 nicht mehr zum Einsatz kommen. Laut eigenen Angaben rechnet Barca mit einer Ausfallzeit von zwölf Monaten.

Bernal der ideale Gündogan-Erbe beim FC Barcelona?

Bei den Verantwortlichen des FC Barcelona war die Hoffnung groß, dass Bernal die Lücke schließen würde, die der Abgang von Ilkay Gündogan hinterlassen hat. Diese Hoffnung hat sich zumindest für die laufende Saison zerschlagen.

Besonders bitter: Bernal zog sich die folgenschwere Verletzung zu, als das Spiel gegen Vallecano quasi schon vorbei war. Letztlich kostete ihn eine unglückliche Aktion in der Nachspielzeit den Rest der Saison.

Hansi Flick hatte schon direkt im Anschluss an das Spiel das Schlimmste befürchtet. "Es ist ein trauriger Sieg, weil Marc Bernal verletzt ist und es nicht so gut aussieht. In der Kabine ist niemand glücklich", sagte der Deutsche noch bevor die offizielle Diagnose erstellt wurde.

Bernal gilt beim FC Barcelona als eins der vielversprechendste Talente im Kader. Der 17-Jährige kommt aus der eigenen Jugend und durchlief sämtliche Abteilungen der legendären Nachwuchsschmiede La Masia. Bis zum Start dieser Saison kam er im Seniorenbereich lediglich für die zweite Mannschaft der Blaugrana zum Einsatz. Flick holte ihn schließlich in den Kreis der ersten Mannschaft und beförderte ihn dort auf Anhieb zum Stammspieler.