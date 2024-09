Nach Traumstart: Ganz Spanien staunt über Flicks Barca

IMAGO/FELIPE MONDINO

Unter Hansi Flick ist der FC Barcelona noch ungeschlagen

Der FC Barcelona schwebt unter Hansi Flick weiterhin auf Wolke sieben. Am Sonntag wurde Champions-League-Teilnehmer Girona mit 4:1 vom Platz gefegt und der perfekte Saisonstart veredelt. In Spanien verneigen sie sich vor dem neuen Barca-Fußball - und staunen vor allem über den Trainer.

Fünf Spiele, fünf Siege, 17:4 Tore und ein Fußball, der Spaß macht: Der FC Barcelona hat den ersten Wochen der neuen Saison auf beeindruckende Art und Weise seinen Stempel aufgedrückt. Während sich Real Madrid mühsam von Punkt zu Punkt rumpelt, zaubern sich die Katalanen in diesen Tagen von Sieg zu Sieg. Das ruft einige Reaktionen hervor.

"Flick ist eine Revolution", schrieb etwa die katalanische Zeitung "Sport" nach dem überzeugenden 4:1 gegen Girona. Dieses Spiel sei die Bestätigung für die neue Barca-Mentalität, urteilte das Blatt: "Über viele Jahre haben wir ein Barca gesehen, das Tore geschossen, das Spiel danach verlangsamt und ohne Überraschungen beendet hat. Das aktuelle Barca ist nicht so."

Barca vs. Real "wie Tag und Nacht"

Auch bei "Cadena Ser" schwärmten sie in den höchsten Tönen vom Flick-Team. "Barca hat keine Horde von angreifenden Hunden in der Mitte des Feldes. Sie haben auch keine superkörperlichen Spieler, aber sie pressen alle zusammen und haben Spaß. Wenn man das mit dem Druck vergleicht, den Real Madrid gegen Sociedad ausgeübt hat, ist es wie Tag und Nacht", lobte etwa der Journalist Julio Pulido die Leistungen der Blaugrana.

Flick selbst trat nach den 90 Minuten am Sonntag wie gewohnt auf die Euphoriebremse. Es sei schwer zu sagen, ob es die beste Saisonleistung gewesen sei. "Weil die Saison gerade erst angefangen hat", sagte er mit einem Lächeln. Sein Team hätte "ein, zwei Tore mehr schießen können", gab der Deutsche zu Protokoll: "Aber ich bin glücklich mit dem Sieg."

Mit den fünf Siegen in den ersten fünf Spielen hat Flick zudem etwas geschafft, was nur wenige Trainer in Barcelona schaffen: Er hat Ruhe in den Verein bekommen. "Flick hat Frieden gestiftet. Die Ergebnisse sind auch gut, aber im Moment ist der Verein ein Meer der Ruhe", brachte der langjährige Barca-Insider Lluís Flaquer das Erfolgsgeheimnis des deutschen Trainers auf den Punkt.