Rauch-Geständnis von Barca-Star

Wojciech Szczesny outete sich als Raucher

Kürzlich verpflichtete der FC Barcelona Wojciech Szczesny als Ersatz für Marc-André ter Stegen. Nun kommt heraus: Der Pole ist Raucher.

Das gab Szczesny offen in einem Interview mit der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" zu.

"Das sind Dinge, die ich in meinem privaten Leben nicht ändere und es geht niemanden etwas an, wenn ich rauche", sagte der Torwart.

Der 34-Jährige weiter: "Es beeinflusst mich nicht. Auf dem Fußballplatz arbeite ich doppelt so hart."

Außerdem rauche Szczesny nicht vor Kindern, um keinen schlechten Einfluss zu haben. "Manchmal macht jemand ein Foto von mir, wie ich mich hinter einem Baum verstecke", erklärte der Nationalspieler weiter: "Ich versuche, es zu verstecken und es den Leuten nicht zu zeigen."

Das Rauchen abstellen will Szczesny nicht. "Ich bin, wie ich bin. Ich bin schon mein ganzes Leben lang so, und diese Dinge gehen einfach niemanden etwas an."

Er möchte vielmehr für seine Leistungen beurteilt werden "und nicht dafür, dass man nach Geschichten sucht, die niemanden wirklich interessieren".

Dass Szczesny Raucher ist, ist kein Geheimnis. Trotzdem hat der FC Barcelona sich die Dienste des Routiniers gesichert.

Wie Trainer Hansi Flick mit den Angewohnheiten des Keepers umgeht, ist unklar. Der Deutsche legt angeblich großen Wert auf Disziplin.

FC Barcelona holt Szczesny als ter-Stegen-Ersatz

Mit der Verpflichtung von Szczesny hat der FC Barcelona auf die schwere Knieverletzung von Stammkeepers Marc-André ter Stegen reagiert. Szczesny erhielt bei den Katalanen einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der Pole hatte Ende August seinen Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin aufgelöst und seinen Rücktritt erklärt, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Ter Stegen, der kürzlich von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur neuen Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft ernannt wurde, hatte sich einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen und wurde bereits operiert. Der Keeper fällt monatelang aus.