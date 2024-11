Deutscher Keeper verpasst Titel in Irland dramatisch

IMAGO/INPHO/Laszlo Geczo

Leon Pöhls im Pech

Der Hamburger Leon Pöhls hat auf dramatische Art und Weise mit den Shamrock Rovers den Titelgewinn in der irischen Fußball-Meisterschaft verpasst.

Mit dem 27-Jährigen im Tor gewann der Rekordchampion am letzten Spieltag zwar 2:1 (1:0) gegen den FC Waterford. Weil Konkurrent FC Shelbourne aber durch ein Tor in der 85. Minute 1:0 (0:0) bei Derry City siegte, ging der Titel erstmals seit 18 Jahren an den Lokalrivalen aus Dublin.

Die 9500 Rovers-Fans im ausverkauften Tallaght Stadium hatten bereits die ersten Meister-Gesänge angestimmt, als die Nachricht vom späten Tor für Shelbourne die Runde machte. Auch für Pöhls platzte der Traum vom fünften Titel in Folge jäh.

Pöhls war 2019 vom englischen Achtligisten Tadcaster Albion zu den Rovers gewechselt und hatte dafür sein Studium der Finanzwissenschaften aufgegeben. Bei dem Klub aus Dublin holte er von 2020 bis 2023 viermal als Ersatzkeeper den Titel, seit dieser Saison ist er die Nummer eins.