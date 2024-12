Portugal-Ikone beendet Karriere

IMAGO/Maciej Rogowski

Jetzt ist Schluss: Nani kickt nicht mehr

Einer von Cristiano Ronaldos langjährigen Teamkollegen in der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft hört auf. Offensivspieler Nani (38), der beim Gewinn der EM 2016 drei Tore schoss, beendet mitten in der Saison seine Karriere.

"Es war eine unglaubliche Reise, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen und mich durch die Höhen und Tiefen einer Karriere begleitet haben, die mehr als 20 Jahre dauerte und mir so viele unvergessliche Erinnerungen bescherte", schrieb der 112-malige Nationalspieler (24 Tore) in den sozialen Netzwerken.

Ausgebildet wurde Nani wie der auch immer noch aktive Cristiano Ronaldo bei Sporting Lissabon. Von 2007 bis 2014 stürmte er für Manchester United, wo er auch zwei Jahre mit "CR7" zusammenspielte.

Dann folgten unter anderem Stationen bei Fenerbahçe Istanbul, Lazio Rom, FC Valencia und Melbourne Victory. Zuletzt stand Nani bei CF Estrela Amadora in seiner Heimat unter Vertrag.

"Nun ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und sich auf neue Ziele und Träume zu konzentrieren. Wir sehen uns bald wieder", schrieb Nani weiter und bedankte sich in den fünf Sprachen seiner ehemaligen Clubs: "Obrigado. Thank you. Gracias. Grazie. Teşekkürler"