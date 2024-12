Olmo-GAU? Barca-Sportdirektor wird deutlich

IMAGO/RHR-FOTO

Dani Olmo steht erst seit dem Sommer beim FC Barcelona unter Vertrag

Anfang der Woche vermeldeten spanische Medien, dass der FC Barcelona wieder einmal in schweren finanziellen Schwierigkeiten steckt. Demnach drohe den Katalanen ein ablösefreier Abgang von Sommer-Neuzugang Dani Olmo, wenn kein frisches Kapital aufgetrieben werden könnte. Barca-Sportdirektort Deco reagiert allerdings gelassen auf die Gerüchte.

Laut "Mundo Deportivo" steckt der FC Barcelona mal wieder in der Finanz-Klemme. Um Sommer-Neuzugang Dani Olmo auch für die Rückrunde registrieren zu können, muss frisches Kapital her. Mehrere Pläne dafür liegen schon in der Schublade. Sollte keiner davon aufgehen, droht den Katalanen der Super-GAU.

Schon im vergangenen Sommer hatte Barca große Probleme im Registrierungsprozess seiner Neuzugänge. Der Top-Klub kam allerdings noch noch einmal mit einem blauen Auge davon, weil sich Andreas Christensen schwer verletzte. Dadurch konnte die Blaugranen dessen Gehalt so umwälzen, dass der 55-Millionen-Neuzugang Olmo zwar leicht verspätet doch noch für den Spielbetrieb in LaLiga angemeldet werden könnte.

FC Barcelona wird Olmo-Angelegenheit "regeln"

Geht das Spielchen nun im Januar wieder von vorne los? Am Rande der Champions-League-Partie gegen den BVB wurde Sportdirektor Deco zu den Gerüchten um Probleme mit der Olmo-Registrierung befragt. "Wir arbeiten daran und sind alle entspannt", betonte der ehemalige Nationalspieler Portugals gegenüber "Movistar" und ergänzte, dass man den Europameister "natürlich" registrieren könne.

Sollte dies nicht gelingen, dann könnte der ehemalige Leipziger den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen - ablösefrei. Von einer entsprechenden Option berichtet unter anderem die "Mundo Deportivo". Olmo bestand demnach nach seinem Wechsel auf diese Klausel, nachdem im Sommer klar war, dass er zunächst nur bis zum 31. Dezember registriert werden würde. Diesem "Notausgang" stimmte Barca damals zu.

"Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden das regeln. Der Spieler ist ruhig", stellte Deco vielsagend klar.