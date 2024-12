Almut Schult verlässt US-Klub KC Current

IMAGO/Imagn Images/SID/IMAGO/Nathan Ray Seebeck

Schult trägt nicht länger das Trikot von Kansas City

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult wird ihre Karriere nicht beim US-Klub KC Current fortsetzen.

Das NWSL-Team aus Kansas City gab Schults Abschied via Social Media bekannt. "Vielen Dank für alles, was du diesem Klub gegeben hast", schrieb der Verein: "Viel Glück in deinem nächsten Kapitel."

Erst im August dieses Jahres war die Olympiasiegerin von 2016 zu KC Current gewechselt, ihr Vertrag lief nach der Saison aus. Als Stammtorhüterin hatte die 33-Jährige mit dem Klub das Play-off-Halbfinale der NWSL erreicht, dort platzte Mitte November der Titeltraum gegen den späteren Meister Orlando Pride.

In Deutschland hatte die dreifache Mutter zuletzt beim Zweitligisten Hamburger SV gespielt. Für die ARD arbeitete Schult in diesem Monat wieder als TV-Expertin, unter anderem im Rahmen der Auslosung der Frauen-EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025).