Real Madrids B-Elf spaziert ins Pokal-Achtelfinale

IMAGO/900/Cordon Press

Schonte einige Stammspieler: Carlo Ancelotti

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist mit einer B-Elf locker ins Achtelfinale der Copa del Rey eingezogen.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti, der Stammkräfte wie Kylian Mbappé oder Vinicius Jr. lange schonte, gewann in der dritten Runde beim Viertligisten CD Minera ohne große Mühe mit 5:0 (3:0).

Federico Valverde (5.), Eduardo Camavinga (13.) und Arda Güler (28.) entschieden die Partie im Südosten Spaniens früh. Urgestein Luka Modric (55.) erhöhte mit seinem ersten Treffer überhaupt in der Copa del Rey. Nach 63 Minuten brachte Ancelotti dann Mbappé und FIFA-Weltfußballer Vinicius Jr., der am Freitag in Valencia wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte.

Die Offensivstars belebten die Partie. Den Treffer zum 5:0 erzielte aber Güler (88.). Nationalverteidiger Antonio Rüdiger wie auch Stammtorhüter Thibaut Courtois standen bei Real gar nicht erst im Spieltagskader, Jude Bellingham und Rodrygo saßen bis zum Schlusspfiff auf der Bank. Die Gastgeber, die in der zweiten Runde überraschend Reals Ligakonkurrent Deportivo Alaves ausgeschaltet hatten, wurden dem haushohen Favoriten nur selten gefährlich.

Real ist in der Copa del Rey wie Titelverteidiger Athletic Bilbao, Vorjahresfinalist RCD Mallorca und Erzrivale FC Barcelona erst im Sechzehntelfinale eingestiegen. Die vier Klubs spielen ab Donnerstag die Supercopa de Espana aus. Die Königlichen treffen am Freitag (22.00 Uhr) auf Mallorca. Das Turnier findet zum fünften Mal in Saudi-Arabien statt.