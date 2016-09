Wochenend-Highlights: Von Europa in die Liga

Im Duell Chelsea gegen Liverpool geht es oft heiß her

Nach Europa ist vor der Liga – an diesem Wochenende geht es in den Ligen delikat her. Bereits Freitag wird uns an der Stamford Bridge ein Appetizer auf englischen Spitzenfußball serviert. Am Samstag verwöhnt uns dann das Star-Ensemble von City mit köstlicher Unterhaltung. Am Sonntag heißt es schließlich: Die Qual der Wahl in einer Auswahl von drei kulinarischen Leckerbissen.

Freitag

Den Startschuss in ein spektakuläres Wochenende sehen wir am Freitag um 21:00 Uhr an der Stamford Bridge. In einem Spitzenduell trifft die Elf von Antonio Conte auf Jürgen Klopps Bluthunde aus Anfield. Noch zu oft sind die Reds allerdings eine Art Wundertüte: Fulminante Siege wie gegen Arsenal und Leicester werden häufig durch Peinlichkeiten wie die 0:2-Niederlage gegen Burnley egalisiert. Die Blues hingegen sind ungeschlagen in die Saison gestartet und grüßen von Platz zwei im Windschatten von City. Dabei haben die Londoner noch eine Rechnung mit den Reds offen: In der letzten Partie fing man sich eine 1:3-Klatsche.

Hoch die Hände, Wochenende: Chelsea –Liverpool

Samstag

Bislang ist gegen die Truppe von Pep Guardiola kein Kraut gewachsen: Ungeschlagen und ungefährdet sonnen sich die Citizens an der Tabellenspitze der Premier League. Um 16:00 Uhr will der AFC Bournemouth versuchen, die Himmelblauen zum Schwitzen zu bringen. "The Cherries" haben jedoch erst drei Saisontore erzielt – der zweitschlechteste Wert der Liga, was in Platz 14 resultiert. Ein scheinbar ungleiches Duell im Etihad Stadium gegen die Scharfschützen der Premier League: 14 Mal netzte City bereits ein.

Legen "The Cherries" City eine Kirsche ins Netz? Manchester City – Borunemouth

Sonntag

Über die Terminierung des Spiels gegen den FC Watford ist United-Coach Mourinho nicht glücklich. Nur zwei Tage Regeneration liegen zwischen der Euro-League Partie vom Donnerstag gegen Feyenoord und der Liga Partie gegen Watford am Samstag um 13:00 Uhr. Die Red Devils werden wohl nicht frisch in die Partie gehen können – vielleicht die Chance für "The Hornets", den Tabellenvierten zu schlagen. United muss jedoch um jeden Preis gewinnen, um die drei Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen City nicht weiter anwachsen zu lassen.

Klotzen statt Motzen in Watford: Watford – Manchester United

Was für eine Spielansetzung für einen gediegenen Samstagabend! Um 18:00 Uhr empfängt Inter Mailand den letztjährigen Meister aus Turin. Juve macht dort weiter, wo es letzte Saison aufgehört hat: mit Siegen in Serie. Auch in dieser Spielzeit läuft es für die Alte Dame glatt – drei Spiele und drei Siege stehen in der Bilanz. Ganz anders läuft es für Inter. Lediglich vier Punkte konnten die Nerazzurri bisher ergattern – viel zu wenig. Juve spielt mittlerweile in einer anderen Liga als der die Mailänder: Das letzte Mal ging Inter gegen die Alte Dame vor vier Jahren als Sieger vom Platz.

Verblasster Glanz im Giuseppe-Meazza-Stadion: Inter – Juventus

An der Côte d’Azur wird es um 20:45 Uhr olympisch. Jedoch lediglich namentlich: Olympique Marseille trifft auf Olympique Lyon. Beide Klubs laufen ein Stück weit dem Erfolg alter Tage hinterher. Lyon befindet sich nur auf Rang acht, Marseille gar nur auf Rang 14 der Tabelle. Möchte man den Anschluss an die europäischen Startplätze nicht verpassen, sollte man in dieser Partie lieber punkten.

Ein olympischer Wind weht an der Côte d’Azur: Marseille – Lyon

Er trifft auch im hohen Alter weiterhin: Altmeister Francesco Totti erlebt in dieser Saison einen fünften Frühling. Am letzten Spieltag ballerte der 39-Jährige die Roma zum Sieg gegen Sampdoria. Der ewige Francesco hätte wohl nichts dagegen, die Fans um 20:45 Uhr gegen Florenz erneut zu verzücken. Die Fiorentina indes durfte letzte Woche nicht zu Ende spielen: starker Regen stoppte die Partie gegen den FC Genau – man ist in Florenz also heiß auf Fußballaction. In der letzten Saison unterlag der ACF den Römern im Übrigen zweimal – kein gutes Vorzeichen für dieses Spiel.

Fußballaction im Stadio Artemio Franchi: AC Florenz – AS Rom

Nachdem sich CR7 in der Champions League gegen Sporting mit einem Sahne-Freistoß beeindruckend aus seiner Rekonvaleszenz zurückgemeldet hat, soll nun auch das sportliche Comeback über die volle Distanz in La Liga folgen. BBC is back, heißt es am Sonntag um 20:45 Uhr in der Partie gegen Espanyol Barcelona, wenn Bale, Benzema und Cristiano auf die Katalanen losgelassen werden. Es dürfte ein ungleiches Duell werden – Real grüßt mit neun Punkten von der Tabellenspitze, Espanyol kreucht mit zwei Pünktchen im Tabellenkeller rum.

Freier BBC-Empfang auf weltfussball: Espanyol – Real Madrid