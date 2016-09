Juve im "Derby d'Italia" als Favorit

Im Vorfeld des "Derby d'Italia" sind die Rollen klar verteilt. Juventus geht am Sonntag (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) als Favorit in das Duell mit dem Traditionsrivalen Inter, der zumindest auf seinen Heimvorteil in Mailand hofft. Allerdings brachte San Siro den "Nerazzurri" zuletzt kein Glück - zum Auftakt der Gruppenphase der Europa League gab es dort am Donnerstagabend eine 0:2-Heimpleite gegen Hapoel Be'er Sheva.

Nach vier Pflichtspielen in dieser Saison unter dem neuen Inter-Coach Frank de Boer hält der Champions-League-Sieger von 2010 bei einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Der Rückstand auf den makellos in die Meisterschaft gestarteten Titelverteidiger Juventus beträgt nach drei Runden schon fünf Punkte.

Dennoch rechnet man sich im Lager der Mailänder Chancen gegen den Serienmeister aus. "Juve ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, aber wir haben uns zuletzt gut verstärkt", betonte Inter-Stürmer Mauro Icardi.

Für seine Mannschaft gab es zuletzt gegen die "alte Dame" aber nichts zu erben - Inter wartet seit sieben Ligapartien auf einen Sieg gegen den Rekordchampion aus Turin. Immerhin gelang im Rückspiel des Cup-Semifinales der Vorsaison ein 3:0-Heimsieg gegen Juventus. Das war jedoch zu wenig, weil die "Bianconeri" die erste Partie ebenfalls mit 3:0 gewonnen hatten und sich schließlich im Elfmeterschießen durchsetzten.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle italienische Serie A

apa/red