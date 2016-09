Guardiola: "Agüero wird Vertrag verlängern"

Arbeiten voraussichtlich länger zusammen: Agüero (l.) und Guardiola

Seit 2011 schießt Sergio Agüero Tore für Manchester City. Allein in dieser Saison hat er in drei Premier-League-Partien bereits drei Mal getroffen. Geht es nach City-Coach Pep Guardiola soll das auch langfristig so bleiben.

"Ich weiß nicht ob ich dafür der richtige Ansprechpartner bin, aber ich denke, er wird seinen Vertrag verlängern", sagte der ehemalige Bayern-Trainer, als er auf die Zukunft des argentinischen Angreifers angesprochen wurde. Es sei zwar noch nichts offiziell, aber "wenn er bleibt, werde ich sehr, sehr glücklich sein", gab der Spanier zu.

Wie die "Daily Mail" erfahren hat, steht der Stürmer-Star somit kurz vor der Verlängerung seines ohnehin bis 2019 datierten Arbeitspapiers um ein weiteres Jahr bis 2020. Zuletzt hatte der 28-Jährige nach Berichten der englischen Zeitung noch überlegt, nach Ablauf seines Vertrags zu seinem Heimatklub Atlético Independiente zurückzukehren, doch nach aktuellem Stand schiebt er dieses Vorhaben nun um ein weiteres Jahr auf.

Die Citizens tun gut auf die Dienste des torhungrigen Nationalspielers zu bauen. Der Stürmer traf nicht nur für sein Land in fast jedem zweiten Einsatz, sondern für seinen aktuellen Verein beeindruckende 145 Mal in 213 Spielen. Außerdem legte er noch 45 Treffer für seine Nebenleute auf. Agüero wurde mit Manchester City zwei Mal englischer Meister und zwei Mal Pokalsieger. Auf der klubinternen Torschützenliste steht er zur Zeit auf Platz sieben, ist allerdings nur noch 33 Treffer vom Führenden, Eric Brook, entfernt, der seine Marke Anfang des letzten Jahrtausends aufstellte. Spätestens mit einem weiteren Jahr Vertrag in Manchester sollte dieser Rekord für den Angreifer ohne Probleme zu knacken sein.