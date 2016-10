Zabaleta beklagt: "Haben nicht mal 3G"

Pablo Zabaleta muss unter Pep Guardiola auf gewisse Dinge verzichten

Pep Guardiola ist unbestritten einer der besten Trainer der Welt. Mitunter müssen seine Spieler für den Erfolg aber eben leiden und auf alltägliche Dinge verzichten, wie Pablo Zabaleta in einem Interview mit dem argentinischen Sender "TyC Sports" verriet. "Er zwingt uns, dass wir gemeinsam im Verein frühstücken und zu Mittag essen", so der Verteidiger von Manchester City, der sich mit seiner Landesauswahl auf das bevorstehende Spiel gegen Peru vorbereitet.

Doch Guardiolas Maßnahmen gehen weit über die Verordnung zum gemeinschaftlichen Essen auf dem Trainingsgelände hinaus. "Er hat uns das Internet gekappt, wir sind ohne Möglichkeit zu kommunizieren. Wir haben noch nicht mal 3G", zeigte sich Zabaleta betrübt über die Maßnahmen seines Trainers.

Allerdings sei er von dem Spanier außerordentlich begeistert. "Man träumt immer davon, von den besten trainiert zu werden und ich habe nun eben diese Möglichkeit. Ich lerne wirklich sehr viel von ihm, vor allem über die Art und Weise wie er lebt", schwärmte der Argentinier über Pep. "Auch wegen seines Wissens, seiner Leidenschaft für den Fußball", ergänzte er.

Seit 2008 schnürt der Abwehrspieler nun schon seine Schuhe für die Citizens und gilt auch unter dem neuen Übungsleiter als unumstrittener Bestandteil der Mannschaft. In der laufenden Saison kam der 31-Jährige fünf Mal in der Liga zum Einsatz und steht mit seiner Mannschaft auf Platz eins der Tabelle in der Premier League.