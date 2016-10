Heiß umworben: Auch Chelsea will Aubameyang

Weiterhin heiß umworben: BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang

Die unendliche Geschichte setzt sich fort: Schon wenige Wochen nach Saisonbeginn brodelt die Gerüchteküche wieder, wenn der Name Pierre-Emerick Aubameyang ins Spiel kommt.

Schon in der abgelaufenen Transferperiode wurde laufend spekuliert, wohin es den blitzschnellen BVB-Star ziehen könnte. Das Ende vom Lied: Der Gabuner blieb den Schwarz-Gelben treu und glänzte zuletzt wieder mit sieben Treffern in neun Pflichtspielen. Ob Aubameyang allerdings auch in der nächsten Spielzeit noch für die Borussia auf Torejagd geht, steht in den Sternen. Erste Interessenten bringen sich bereits in Stellung.

So berichtet der renommierte "Telegraph" aktuell von Plänen des FC Chelsea, in den Poker um den 27-Jährigen einzusteigen. Coach Antonio Conte soll begeistert vom einmaligen Mix aus Tempo und Abschlussstärke sein, den Aubameyang Woche für Woche präsentiert. Angeblich wären die Blues bereit, für einen Wechsel tief in die Tasche zu greifen, schließlich steht Afrikas Fußballer des Jahres noch bis 2020 beim Vizemeister unter Vertrag.

Die Konkurrenz schläft nicht

Problem für den schwerreichen Abramovich-Klub: Halb Europa macht Jagd auf den Torjäger. Interesse an seiner Person habe es seit seinem Wechsel nach Dortmund "eigentlich in jedem Sommer gegeben", hatte Aubameyang erst kürzlich im Interview mit "Onze Mondial" erklärt. Sollte Real Madrid - der erklärte Traumverein des Gabuners - ernst machen, dürften die Chancen des Premier-League-Vertreters überschaubar sein.

In Chelsea wird derzeit heftig über einen personellen Umbruch diskutiert, nachdem die Londoner zuletzt häufiger hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben waren. Gerüchteweise wird in allen Mannschaftsteilen nach frischen Kräften gefahndet. Neben Aubameyang sollen laut "Telegraph" auch Antoine Griezmann und Álvaro Morata zu den Kandidaten an der Stamford Bridge gehören.