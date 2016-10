Weg von PSG? Ex-Mentor rät Trapp zu Wechsel

Gerald Ehrmann (r.) sorgt sich um Kevin Trapp

Kevin Trapps Entdecker Gerald Ehrmann hat seinem früheren Schützling geraten, Paris Saint-Germain zu verlassen, wenn der Nationalkeeper weiterhin nur die zweite Geige bei Frankreichs Serienmeister spielt.

"Sollte sich in naher Zukunft an Kevins Situation nichts ändern, dann muss er wechseln", sagte Ehrmann bei "Sport1". Seiner Meinung nach würden mögliche Interessenten bei einem Abschied des 26-Jährigen aus der französischen Hauptstadt Schlange stehen. "Jetzt ist es einfacher, zu einem großen Klub in der Bundesliga oder im Ausland zu wechseln, weil Kevin von Paris kommt und international gezeigt hat, dass er die jetzige Situation geregelt bekommt", erklärte die Torwarttrainer-Legende, mit der Trapp einst beim 1. FC Kaiserslautern zusammenarbeitete.

Obwohl der Keeper laut Ehrmann über seine Ausbootung "sehr enttäuscht" sei, wird er diese nach Ansicht seines langjährigen Weggefährten verarbeiten können. "So hart das auch ist, so eine Situation gehört leider auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung dazu. Er wird daran nicht zerbrechen. Im Gegenteil: Er wird daraus vielleicht sogar gestärkt hervorgehen."

Eine stichhaltige Begründung habe der Ex-Frankfurter für seine Degradierung nicht erhalten. "Die Begründung war die, dass der Kevin auf dem Platz zu wenig und zu leise gesprochen habe. Aber das ist Quatsch", sagte Ehrmann und ergänzte: ""Er wurde quasi höflich verabschiedet."

Trapp sitzt derzeit nach einer guten ersten Spielzeit als unumstrittener Stammtorhüter bei PSG nur auf der Bank. Der neue Coach Unai Emery vertraut stattdessen auf den 23 Jahre alten Franzosen Alphonse Aréola.