Liverpool und United mahnen zur Vernunft

Liverpool und Manchester United verfassen eine gemeinsame Mitteilung

Vor dem Aufeinandertreffen in der Premier League am Montag haben die beiden Rivalen FC Liverpool und Manchester United zu einem friedlichen Miteinander aufgerufen. "Es herrscht eine große Rivalität zwischen unseren Fans, aber wir bitten, respektvoll miteinander umzugehen und jegliche Formen von Provokationen und Diskriminierung aus unserem Spiel zu beseitigen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Vereine.

Sollten sich die Fans nicht daran halten, würden sie sofort aus dem Stadion verwiesen werden und ein Stadionverbot und eine Strafverfolgung riskieren, heißt es.

13. Oktober 2016

Seit den Siebziger Jahren werden die Duelle beider Nachbarn von Gewalt und unappetitlichen Schmähgesängen begleitet. In der vergangenen Spielzeit waren beide Klubs wegen des Fehlverhaltens ihrer Anhänger am Rande der Achtelfinalspiele in der Europa League mit empfindlichen Strafen bedacht worden.