Edin Džeko in Top-From fertigt Napoli ab

Die AS Roma bejubelt das 2:0 durch Edin Džeko

Der Ex-Wolfsburger Edin Džeko hat den AS Rom mit einem Doppelpack zum Sieg im Spitzenspiel der italienischen Serie A geschossen. Damit bleibt die Roma der erste Verfolger der Vecchia Signora.

In einer äußerst unterhaltsamen Serie-A-Partie waren es eigentlich die Hausherren, die dem ersten Treffer gerade in der Anfangsphase deutlich näher schienen. Von insgesamt 12 Torschüssen der Azzurri ging letztlich aber nur einer auf das Tor der Hauptstädter. Die Römer kamen erst nach 20 Minuten besser in die Partie, ein individueller Fehler von Koulibaly kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte dann aber für den ersten Treffer des bosnischen Stürmers (43.).

In Durchgang zwei legte Džeko nach einem Freistoß von Salah nach und köpfte zur komfortablen 2:0-Führung. Kalidou Koulibaly (58.) schoss den Anschlusstreffer für Napoli, Mohamed Salah (85.) sorgte wenige Minuten vor dem Abpfiff für den Endstand. Die Römer, bei denen Nationalverteidiger Antonio Rüdiger nach seinem Kreuzbandriss zuletzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, rückten zumindest bis Sonntag auf den zweiten Tabellenplatz vor.