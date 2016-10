Monaco feiert Kantersieg gegen Montpellier

Die Spieler des AS Monaco hatten gleich sechsfach Grund zur Freude

Das war deutlich! Der AS Monaco bleibt in der französischen Meisterschaft knapp hinter Spitzenreiter OGC Nizza in Lauerstellung.

Der Champions-League-Gegner von Bayer Leverkusen gewann am Freitag daheim 6:2 (1:1) gegen Montpellier HSC und rückte bis auf einen Punkt an Nizza heran. Das Team von Lucien Favre spielt erst am Sonntag in Metz.

Monaco hatte allerdings eine Stunde lang Mühe gegen den Fünfzehnten der Tabelle. Erst die Tore von Jemerson (64.), Valère Germain (74.), Thomas Lemar (76.) und Adama Traoré (89.) sorgten für den Sieg. Zuvor trafen der genesene Torjäger Radamel Falcao per Elfmeter (36.) und Kylian Mbappe Lottin (49.). Ryad Boudebouz (9./61., Elfmeter) hielt Montpellier mit seinem beiden Toren eine Stunde lang im Spiel.