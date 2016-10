Salzburg will Aufwärtstrend fortsetzen

Die Salzburger feierten zuletzt zwei Erfolge

Meister RB Salzburg befindet sich vor dem Heimspiel der 13. Bundesliga-Runde am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen die SV Ried im Aufwind. Zuletzt gab es zwei ungefährdete Siege im Cup und in der Meisterschaft, und schon davor war bei der unglücklichen 0:1-Heimiederlage in der Europa League gegen Nizza eine deutliche Steigerung bemerkbar. Das ist auch Ried-Trainer Christian Benbennek nicht verborgen geblieben.

Den positiven Trend wollen die Salzburger nun fortsetzen, zumal es für die Innviertler zuletzt zwei Niederlagen in Folge setzte. "Aber ich habe diese Spiele genau analysiert, die hätten durchaus anders ausgehen können. Wir müssen sehr konzentriert auftreten, damit wir keine Probleme bekommen", warnte Salzburg-Coach Óscar García.

Das Lob für die jüngsten Auftritte seiner Truppe relativierte der Katalane aber. "Wenn man gewinnt, scheint immer alles gut zu sein, und wenn man verliert, scheint alles schlecht zu sein. Ich bin aber ein Trainer, der tiefgründiger analysiert", beteuerte Óscar, der jedoch zugab: "Schon langsam kommt die Mannschaft dort hin, wo ich sie mir vorstelle."

Nicht einsatzbereit beim Titelverteidiger sind weiter Christian Schwegler und Smail Prevljak (beide Knieblessur) sowie Wanderson (Oberschenkelverletzung), dazu ist Andreas Ulmer (Knieprobleme) fraglich.

Der zuletzt gezeigte Aufschwung des Titelverteidigers könnte auch mit dem verstärkten frühen Pressing und der Umstellung auf ein 4-4-2-System zu tun haben. "Aber wir können viele Systeme spielen, das hängt immer auch vom Gegner ab." Auf das konsequentere Pressing angesprochen, meinte der Coach des sieben Punkte hinter Sturm Graz liegenden Tabellendritten: "Ich sehe nicht viel Unterschied zu den anderen Spielen."

Ried ist gewarnt

Diesbezüglich hat Ried-Trainer Benbennek eine andere Meinung. "Die Salzburger pressen jetzt wieder mehr. Sie haben ihr System umgestellt, das ist jetzt auch neu für uns. Wir werden uns gut vorbereiten und alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu erzielen."

Benbennek zeigte sich kämpferisch: "Es ist keine Frage, dass es sehr schwer wird. Aber wir fahren nicht nach Salzburg, um Punkte vorbeizubringen, sondern um ein Fußballspiel zu gewinnen." Sein Verein hat allerdings in den vergangenen 23 Liga-Auswärtspartien gegen Salzburg keinen einzigen vollen Erfolg gefeiert.

Verzichten müssen die Rieder neben Gernot Trauner und Fabian Schubert (stehen jedoch wieder im Mannschaftstraining) auch auf Clemens Walch wegen einem Muskelfaserriss.

