In der Ruhe soll die Kraft der Foxes liegen

Fuchs will mit Leicester die Auswärts-Wende

In der Vorsaison lieferten sie sich in der englischen Premier League den Titelkampf, vor dem Duell zwischen Tottenham Hotspur und Meister Leicester City am Samstag haben sich die Vorzeichen aber verändert. Vor allem die Foxes suchen noch nach der Konstanz der Vorsaison und brauchen in London dringend einen Sieg. Doch in der Fremde war für Christian Fuchs und Co. in vier Partien bisher nichts zu holen.

Österreichs Ex-Kapitän gab sich dennoch zuversichtlich, die Auswärtswende - man verlor bei Hull City, Liverpool, Manchester United und Chelsea - schaffen zu können. Das Duell mit den Spurs an der White Hart Lane ist für Fuchs die "Chance gegen ein großes Team. Wir müssen aus unseren Auswärtsspielen Kapital schlagen", forderte der 30-Jährige, der am vergangenen Wochenende beim 3:1-Erfolg über Crystal Palace sein erstes Pflichtspieltor für Leicester erzielt hatte. "Es hat lange gedauert", meinte Fuchs, "es war ein großartiges Gefühl."

Trotz des durchwachsenen Starts sei die Stimmung in der Mannschaft gut. "Der Trainer ist sehr entspannt und locker", betonte Fuchs. "Er hat viel Erfahrung, und man muss auch nicht immer jeden anschreien, wenn etwas nicht nach Plan läuft", berichtete er über Coach Claudio Ranieri. "Manchmal hilft es auch, ruhig zu bleiben. Ranieri weiß definitiv, wann er was zu tun hat."

Auch der Italiener selbst versprühte Optimismus. "Früher oder später werden wir auf die Siegerstraße zurückkehren", sagte der 65-Jährige, der den dritten Pflichtspielsieg en suite im Visier hat. Nicht zuletzt der jüngste Erfolg über Crystal Palace gibt ihm Hoffnung: "Da haben wir wieder unsere Philosophie gezeigt, ich habe meine Spieler wiedererkannt. So möchte ich weitermachen."

Gedränge an der Spitze

Derzeit aber sieht es wesentlich besser für Tottenham aus. Einen Zähler liegt die Truppe von ÖFB-Teamkicker Kevin Wimmer hinter der Spitze, die punktegleich Manchester City, Arsenal und Liverpool bekleiden.

Manchester City konnte aber nach einem fulminanten Start in den jüngsten sechs Pflichtspielen keinen Sieg holen und schied am Mittwoch im Derby gegen Manchester United aus dem League Cup aus. Nun geht es bei West Bromwich Albion um den ersten vollen Erfolg seit 24. September. Arsenal gastiert indes bei Schlusslicht Sunderland und Liverpool bei Crystal Palace.

Mehr dazu:

>> Englands Stürmer auf dem Abstellgleis

>> Ergebnisse und Tabelle Premier League

apa/red