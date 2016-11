Schweinsteiger laut Mou "wieder eine Option"

Bastian Schweinsteiger ist für José Mourinho wieder "eine Option"

Es vergeht kaum ein Tag, an dem keine Neuigkeiten in der "Causa Schweinsteiger" zu vermelden sind. Lange Zeit sah es danach aus, dass der ehemalige Münchener unter Trainer José Mourinho überhaupt keine Rolle mehr spielen würde.

Nun die mögliche Wende. Zunächst waren es die Bilder der Trainings-Rückkehr Schweinsteigers, die bei vielen Manchester-United-Fans große Euphorie auslösten, jetzt deutet sich sogar eine Comeback des 32-Jährigen in der Premier League an.

"Er ist eine Option für uns", sagte Mourinho vor dem vor dem Europa-League-Spiel bei Fenerbahçe Istanbul. Allerdings fügte der Portugiese einschränkend hinzu: "Im Moment haben wir keine Probleme im Mittelfeld wie in der Abwehr, aber wenn wir eines Tages Probleme haben, ist er eine Option für uns."

Seit Montag ist der Weltmeister nun zurück im Training der "Red Devils". Er trägt eine Wintermütze, eine dicke Trainingsjacke, Handschuhe. Auf Fotos sieht man den WM-Helden von 2014 endlich wieder lachen - im Kreise der Mannschaft. Solche Bilder waren noch vor wenigen Tagen undenkbar, wurde doch sogar darüber spekuliert, ob Mourinho Schweinsteiger das Training mit der zweiten Mannschaft verwehrt.

Welchen Plan verfolgt Mou?

Mourinho bezeichnete die Kehrtwende als eine "menschliche Entscheidung", die aber auch gut für das Team sein kann. "Es ist eine gute Entscheidung für uns und eine gute Entscheidung für ihn." Der Teammanager habe sich am vergangenen Donnerstag mit dem Ex-Nationalspieler getroffen und ihn darüber informiert, dass er ab sofort wieder Teil des Teams sei.

Die Gründe liegen für den Portugiesen vor allem in der professionellen Einstellung des Routiniers. "Zu sehen wie Bastian jeden Tag hart mit seinem Fitness-Coach gearbeitet hat, ist beeindruckend. Wir denken, es ist eine vernünftige Entscheidung ihn zurück zum Team zu bringen."

Fraglich bleibt, ob die Rückkehr für Mourinho wirklich sportliche Gründe hat. Nach seinem Statement zu Schweinsteiger liegt nämlich auch eine andere Vermutung nahe. "Er wird viel besser vorbereitet und in einem viel besseren Zustand sein, falls er die Entscheidung treffen sollte, den Klub zu verlassen. Er wird in einem viel besseren Zustand sein, um direkt in den Wettbewerb einzusteigen", so der 53-Jährige.

Die Begnadigung Schweinsteigers, für den Manchester im letzten Sommer neun Millionen Euro hinlegte, scheint also vor allem transferpolitisch motiviert zu sein.

Mourinho gegen Swansea nur auf der Tribüne

Sollten die Red Devils allerdings weiterhin nicht in die Spur finden, bleibt es spannend, wie lange "The Special One" noch auf Schweinsteiger verzichten kann.

Das nächste Spiel seiner Mannschaft in Swansea (Sonntag ab 16:30 Uhr) wird sich Mourinho indes erst einmal von der Tribüne aus anschauen müssen. Die FA sperrte den Coach am Mittwoch wegen seiner Verbalattacke gegen Schiedsrichter Mark Clattenburg bei der jüngsten Partie gegen den FC Burnley.

Auslöser war ein nicht gegebener Strafstoß. Ob Schweinsteiger dann bereits wieder im Kader ist?