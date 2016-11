Wildes Gerücht: Toffees jagen Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger soll ein Thema in Everton sein

Obwohl Bastian Schweinsteiger von ManUnited-Trainer José Mourinho zuletzt zurück ins Training der ersten Mannschaft geholt wurde, scheint der Münchner keine Zukunft bei den Red Devils zu haben. Die Lösung: ein Wechsel. Ein möglicher Interessent steht angeblich schon bereit.

Wie der britische "Star" am Sonntag in einer "Exklusivgeschichte" berichtet, soll der FC Everton ernsthaft über ein Leihgeschäft nachdenken. Demnach würde Trainer Ronald Koeman den Ex-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am liebsten schon im Winter nach Liverpool locken, um sein Mittelfeld zu stärken.

EXCLUSIVE: Everton boss Ronald Koeman wants to sign Bastian Schweinsteiger in January https://t.co/eTGji35vlr — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) 5. November 2016

Der Haken: Aktuell verdient Schweinsteiger bei United rund 200.000 Pfund pro Woche. Eine Summe, die Everton womöglich stemmen könnte, aber nicht möchte. Laut "Star" will der Rekordmeister aus Manchester im Falle eines Leihgeschäfts bis zum Saisonende nachhelfen und die Hälfte des Gehalts übernehmen. Ob sich die Toffees darauf einlassen, bleibt abzuwarten. Ob Schweinsteiger tatsächlich innerhalb Englands wechselt, ist derzeit ebenfalls alles andere als sicher. Eine fixe Rückkehr in den Profikader von Manchester United scheint jedoch nahezu ausgeschlossen.

Zuletzt hieß es, dass United dem ausgebooteten Schweinsteiger im Winter gar einen "goldenen Handschlag" verpassen und den bis 2018 laufenden Vertrag im Winter vorzeitig auflösen möchte. Im Gegenzug soll der 32-Jährige eine Entschädigung in Höhe von elf Millionen Euro bekommen.

Rooney will bleiben

Ein anderer großer Name hat dagegen noch einmal bekräftigt, bei United bleiben zu wollen. Nachdem auch Wayne Rooney zuletzt nur noch vereinzelt zum Einsatz kam, wurden bereits Gerüchte laut, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft liebäugele mit einer Rückkehr zu seinem Heimatverein Everton.

Laut Informationen des renommierten "Guardian" hat sich der 31-Jährige aber fest dazu entschlossen, seinen bis 2019 laufenden Kontrakt in Manchester zu erfüllen. Rooney sei davon überzeugt, dass er noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau spielen könne, heißt es. Die Tatsache, dass er in der Liga zuletzt am 18. September in der Startelf stand, bereite ihm jedoch vor allem im Hinblick auf die Nationalmannschaft Sorge, berichtet das Blatt. Demnach fürchtet Rooney um seinen Stammplatz bei den Three Lions.

Kritik an Mourinho

José Mourinho kassiert für seine personellen Entscheidungen unterdessen weiterhin viel Kritik. Jetzt meldete sich auch Emre Can zu Wort und warf dem Portugiesen einen unfairen Umgang mit Bastian Schweinsteiger vor. "Ich glaube, dass sie keinen Respekt für ihn haben. Das ist sehr schade, denn er ist jemand, der hart arbeitet und sich immer wie ein Gentleman verhält", so Can. Schweinsteiger sei "eine Legende" und er wisse nicht, "was in Manchester passiert ist".

Neben Can polterte in der vergangenen Woche auch Ull Hoeneß gegen den Star-Trainer. "Einen Mann wie Bastian Schweinsteiger nicht mit der Mannschaft trainieren und aufs Mannschaftsfoto zu lassen, ihn wie einen Aussätzigen zu behandeln und auf die Seite zu schieben, das spricht nicht für diesen Verein, sondern Bände für die Situation in diesem Klub", sagte Hoeneß in einem Interview mit der "Abendzeitung".